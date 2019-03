When They See Us: Il teaser trailer della miniserie di Ava DuVernay per Netflix

When They See Us, la miniserie che la regista di Selma: La strada per la libertà Ava DuVernay ha scritto e diretto per Netflix, sua nuova collaborazione con il servizio di video in streaming dopo i consensi raccolti col documentario XIII emendamento, ha una data e un teaser trailer.

Disponibile dal 31 maggio, When They See Us (conosciuta precedentemente con il titolo Central Park Five) racconta in quattro episodi la storia vera di cinque adolescenti di Harlem - Kevin Richardson, Yusef Salaam, Antron McCray, Korey Wise e Raymond Santana - accusati nel 1989 di aver stuprato una donna che stava facendo jogging a Central Park, nel cuore di New York. Il caso riempì le pagine dei giornali per settimane (Donald Trump acquistò un'intera pagina del Daily News per chiedere la condanna a morte degli adolescenti), alimentando il dibattito nella società. Finiti in prigione, i cinque ne uscitono alcuni anni dopo quando un uomo confessò di essere l'autore del crimine, portandoli una volta cresciuti a fare causa alla città per l'errato verdetto, ricevendo un risarcimento multimilionario.

Il cast stellare di When They See Us include Michael K. Williams (Boardwalk Empire), Vera Farmiga (Bates Motel), John Leguizamo (Bloodline), Felicity Huffman (American Crime), Niecy Nash (Claws), Blair Underwood (Quantico), Chris Jackson (Bull), Joshua Jackson (The Affair), Omar J. Dorsey (Queen Sugar), Famke Janssen (Hemlock Grove), Aurora Perrineau (Chasing Life), William Sadler (Power), Aunjanue Ellis (Quantico), Kylie Bunbury (Pitch) e altri.