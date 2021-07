What If...? Il Marvel Cinematic Universe muta nello spettacolare trailer ufficiale della serie animata di Disney+

News Serie TV

La nuova serie Marvel sarà disponibile in streaming dall'11 agosto.

"Il tempo. La realtà. Si possono mutare". Le parole che aprono il trailer ufficiale di What If...? riassumono perfettamente l'idea e le infinite possibilità di fronte alle quali il numeroso pubblico del Marvel Cinematic Universe e dei suoi amati personaggi si ritroveranno alla visione di questa attesissima nuova serie animata antologica. Disponibile in streaming su Disney+ dall'11 agosto, la serie non solo re-immagina gli eventi più famosi dei film dell'MCU, lo fa coinvolgendo gli stessi volti e le stesse voci (sia nella versione originale che in quella doppiata in italiano) che lo hanno animato negli ultimi anni, rendendo il tutto apparentemente perfetto.

Basata sul popolare fumetto omonimo, What If...? esplora come l'Universo Marvel si sarebbe potuto evolvere se alcuni momenti chiave del suo corso non fossero avvenuti come nella continuity ufficiale. La serie animata, quindi, esplora alcuni dei momenti cruciali dell'universo cinematografico talvolta stravolgendoli e immaginando nuovi colpi di scena. Tra i personaggi coinvolti in questo primo ciclo di storie si possono riconoscere Tony Stark, Peggy Carter, Thor, Bruce Banner/Hulk, Nick Fury, Bucky Barnes, Doctor Strange, Loki, Killmonger e anche T'Challa, ultima interpretazione del personaggio del protagonista di Black Panther Chadwick Boseman, scomparso ad agosto a soli 43 anni a causa di un cancro.

"È venuto circa quattro volte e ha registrato diversi episodi. Col senno di poi, è molto commovente", aveva rivelato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in una precedente occasione.