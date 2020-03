Westworld rivela a sorpresa il destino di un personaggio de Il Trono di Spade

News Serie TV

Nel secondo episodio della terza stagione un cammeo di David Benioff e D.B. Weiss e una rivelazione su...Drogon!

Serviva un episodio crossover tra Westworld e Il Trono di Spade per conoscere finalmente la sorte di Drogon, l'amato drago di Daenerys Targaryen visto volare via verso una meta sconosciuta nel finale della serie fantasy di HBO lo scorso maggio. Ebbene, nel secondo episodio della terza stagione della serie di fantascienza creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy andato in onda anche in Italia su Sky Atlantic, abbiamo appreso che Drogon era solo volato da Westeros a Westworld rivedendolo apparire addirittura vicino ai creatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss.

Il cammeo dei creatori de Il Trono di Spade e la trama dell'episodio crossover di Westworld

Nell'episodio in questione, intitolato The Winter Line, è stata rivelata l'esistenza di un quarto parco, questa volta a tema medievale. Nella storia, Bernard (Jeffrey Wright) e Stubbs (Luke Hemsworth), cercando di rintracciale Maeve (Thandie Newton) e scoprire la missione di Dolores (Evan Rachel Wood) nel mondo reale, si intrufolano furtivamente nei corridoi tecnologici del parco e si imbattono in Benioff e Weiss (la scena è nelle foto in basso). I due vestono i panni di due tecnici di laboratorio che lavorano per trasportare Drogon in Costa Rica e consegnarlo a un acquirente. Si vede Weiss brandire una grande motosega per smontarlo in piccoli pezzi e Drogon ringhiare minacciosamente. Si capisce, quindi, che il drago superstite figlio della famosa madre dei draghi Daenerys è diventato solo una delle attrazioni del nuovo parco a tema di Westworld!

Il coinvolgimento di David Benioff e D.B. Weiss e di George R. R. Martin

Gli showrunner di Westworld Lisa Joy e Jonathan Nolan a Variety hanno dichiarato di essere amici dei due registi de Il Trono di Spade da molto tempo e di aver avuto l'ispirazione per un episodio crossover proprio grazie a George R. R. Martin. "George ha sempre detto, fin dalla nostra prima stagione, che dovevamo farlo. La gente spesso dimentica che lui è anche uno sceneggiatore. È a lui che vengono in mente crossover per cui i fan vanno fuori di testa", ha detto Nolan.

Il Trono di Spade è solo un parco a tema?

Dopo la messa in onda dell'episodio, sorge il dubbio le due serie HBO facciano parte dello stesso universo. E se Il Trono di Spade non fosse nient'altro che l'ennesimo progetto della Delos Corporation? La teoria troverebbe fondamento negli altri riferimenti alla serie di Benioff e Weiss nel corso dell'episodio: si intravedono un personaggio che ricorda molto Robert Baratheon, un abito di Cersei Lannister e, sulle pareti, alcune immagini di edifici che sembrano ispirati all'architettura della serie. C'è addirittura un riferimento alle famose Nozze Rosse quando, mentre più lontano ha luogo un banchetto medievale, Stubb allontana alcuni soldati della Delos con un'ascia. Dobbiamo forse aspettarci che Drogon raggiungerà il mondo reale e troverà una nuova regina in Dolores? A questo punto tutto è possibile.