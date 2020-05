Westworld 4: Quando esce, trama, cast e anticipazioni sulla quarta stagione

News Serie TV

Cosa c'è nel futuro della serie fantascientifica di HBO? Tutte le anticipazioni.

Si è appena conclusa, sia negli Stati Uniti che in Italia, su Sky Atlantic, l'attesissima terza stagione di Westworld. A quasi due anni dal debutto della seconda stagione, la serie sci-fi di HBO è tornata in TV con un'ambientazione tutta nuova in grado di lasciare i telespettatori a bocca aperta. Gli otto nuovi episodi, andati in onda solo in versione originale sottotitolata a causa dell'emergenza Coronavirus che ha fermato il lavoro dei doppiatori italiani, hanno mostrato un nuovo parco e aperto inediti scenari lasciando agli spettatori molte domande. L'unico quesito a cui si può dare una risposta certa, tuttavia, riguarda la quarta stagione della serie. Westworld, infatti, è stata già ufficialmente rinnovata per un quarto ciclo di episodi. Ma quando usciranno e cosa sappiamo già sul futuro della serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy? Ecco un riassunto della terza stagione e le notizie sulla probabile trama, il cast e tutte le anticipazioni.

Quando esce la quarta stagione di Westworld?

La serie tornerà nonostante la terza stagione abbia debuttato lo scorso 15 marzo con numeri leggermente inferiori rispetto a quelli registrati dalle premiere dello scorso ciclo di episodi. HBO ha voluto comunque investire in uno dei prodotti più intriganti del suo palinsesto. "Dal parco a tema occidentale alla metropoli tecnocratica del prossimo futuro, abbiamo apprezzato moltissimo ogni idea e svolta dalle menti dei maestri narratori Jonathan Nolan e Lisa Joy. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà la loro visione", ha dichiarato in un comunicato il presidente di HBO Casey Bloys. Ma non solo. Citando fonti non specificate, The Hollywood Reporter ha recentemente riportato che la serie potrebbe arrivare addirittura fino alla sesta stagione. Dovremo tuttavia aspettare almeno due anni per vedere i nuovi episodi. Considerato che la seconda e la terza stagione sono arrivate a distanza di due anni l'una dall'altra, Westworld 4 non farà eccezione e non arriverà prima del 2022 (secondo Entertainment Weekly, l'attuale stop delle produzioni del settore televisivo e cinematografico non dovrebbe avere impatto su questa serie, la cui produzione non sarebbe comunque iniziata prima del prossimo anno).

Il riassunto della terza stagione di Westworld

Nella terza stagione, la trama principale della serie ha seguito Dolores (Evan Rachel Wood) che è andata oltre i confini conosciuti sbarcando nel mondo reale, precisamente nella Los Angeles del 2058, dove ha incontrato Caleb, la new entry Aaron Paul che ha interpretato un veterano che deve fare i conti con gli orrori del passato. Abbiamo scoperto che nel mondo reale la vita è profondamente condizionata da Incite, una società guidata da Engerraund Serrac, interpretato con un tocco malvagio da Vincent Cassel. Come abbiamo appreso nel corso della stagione, Serrac, insieme a suo fratello in difficoltà, ha costruito un'intelligenza artificiale predittiva chiamata Roboamo, che è stata usata per anni per sopprimere le persone ritenute "anomale", come Caleb. Le persone che sono bollate come "outlier", quindi, o vengono completamente rimosse dalla società o trasformate in assassini che prendono di mira la propria specie con l'aiuto di droghe che alterano la mente e un'app chiamata "Rico" che rende divertente il crimine. Dolores, quindi, ha escogitato un piano per gettare l'umanità nel caos e mostrare a Caleb la verità sulla sua esistenza trasformandolo nel leader di una ribellione volta a smantellare l'ordine mondiale e a ricostruirne uno nuovo.

Il finale della terza stagione

Nel finale della terza stagione, però, le cose non sono andate come previsto da Dolores. Quest'ultima è riuscita a sradicare l'intelligenza artificiale onnisciente Rehoboam, ma nel farlo, sembra aver cancellato la sua esistenza. Dolores si è sacrificata per arginare il controllo della macchina, e Caleb, ottenuto il controllo, ha spento tutto. L'ultima scena prima dei crediti finali ha visto Caleb e Maeve osservare una Los Angeles ormai governata dal caos: come riusciranno a salvarla? A Caleb e al resto dell'umanità è stato dato il libero arbitrio ma, come ha sottolineato con precisione Dolores, “Il libero arbitrio esiste ma è fottutamente difficile". Ben due scene post-credit, poi, hanno aperto la strada a nuove trame. Nella prima William (Ed Harris) marcia verso Delos con l'intenzione di salvare il mondo; quando la sicurezza tenta di fermarlo, spara a un uomo in testa. Va al livello di ricerca e trova i laboratori vuoti, con dentro solo Charlotte. Dopo averle rivelato il suo intento, viene però aggredito e ucciso da un altro Uomo in nero. La seconda scena post-credits di Westworld fa un salto nel tempo e ci mostra Bernard (Jeffrey Wright) tornare dall’Oltre Valle, un paradiso digitale per gli host, in cerca di risposte su come gli host stiano trascorrendo il proprio tempo. Bernard sembra aver passato molti mesi nell’Oltre Valle: si risveglia coperto da un pesante strato di polvere, segno del fatto che è fuori servizio da anni.

Westworld 4: La trama

Sono tantissime le questioni rimase in sospeso che la quarta stagione dello show dovrà risolvere: il grande piano di Charlotte è popolare la terra di host? Rianimare i parchi? Si ritornerà nel parco di Westworld? Con l'uscita di scena di Dolores come la conosciamo, la sensazione è che diventeranno personaggi centrali Maeve (Thandie Newton), il nuovo personaggio di Dolores/ Charlotte Hale (Tessa Thompson) e Arnold (Jeffrey Wright).

Evan Rachel Wood lascerà la serie?

Dopo il finale della terza stagione, molti fan si chiedono se dovremo davvero dire addio al personaggio di Dolores. In altre occasioni, infatti, abbiamo visto "rinascere" Dolores e potremmo aspettarci lo stesso anche in futuro, dato che ha realizzato delle copie di sé. Intervistati da Variety, però, i creatori dello show hanno chiarito che il personaggio interpretato da Evan Rachel Wood, o almeno una certa versione di esso, è completamente morto. "Penso che sia importante con uno spettacolo in cui la morte può non essere permanente - questi sono robot, dopo tutto - farlo presente attraverso Dolores. Quella versione di quel personaggio è sparita. Adoriamo Evan Rachel Wood e non abbiamo iniziato a parlare pubblicamente di come sarà la serie in futuro. Ma ci sembra molto diverso", ha detto Jonathan Nolan.

Qual è il piano di Hale?

La sensazione è che Hale voglia costruire un esercito e conquistare il mondo. Dopo la morte di William, è stato infatti rivelato che la struttura era piena zeppa di macchine produttrici di host, il che implica che Hale starebbe per formare una vera e propria cavalleria robotica.

Il cast

È ancora presto per indicare con certezza chi tornerà nel quarto ciclo di episodi di Westworld. La serie ci ha abituati a molti colpi di scena e non sorprenderebbe ritrovare attori i cui personaggi, in teoria, sono morti. Tra gli interpreti che, con buona probabilità, ritroveremo nella quarta stagione ci sono Tessa Thompson, Thandie Newton, Jeffrey Wright e Aaron Paul. Quasi sicuramente, così come accaduto fino ad ora, verranno introdotti nuovi personaggi.

Quante altre stagioni di Westworld vedremo?

Nella terza stagione, Westworld si è lasciata alle spalle le realtà dei parchi per mostrare soprattutto un mondo reale pieno di caos e dolore. La stagione ha continuato a esplorare il tema del libero arbitrio, non solo per gli host, ma anche per gli esseri umani, gettando un occhio anche ai pericoli derivanti dalle enormi raccolte di dati e dalla tecnologia. Ma la domanda è: per quanto tempo Jonathan Nolan e Lisa Joy potranno sostenere questo livello di complessità e, soprattutto, per quanto tempo il pubblico sarà disposto a seguire la serie? Nonostante circoli l'idea delle sei stagioni, i creatori hanno precisato di non aver mai preventivato il numero di stagioni. "Le cose cambiano, le circostanze cambiano. Penso che quando abbiamo deciso di imbarcarci in questo show, non ci siamo resi conto di quanto sarebbe stato difficile realizzarlo e quanti anni ci sarebbero voluti per ogni stagione. Quindi non abbiamo mai veramente parlato di quante stagioni volessimo", ha precisato Nolan. Di certo i fan avranno il tempo di metabolizzare tutto, dal momento che l'attesa per i nuovi episodi sarà piuttosto lunga.