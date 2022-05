Westworld 4 arriva quest'estate: Ecco il primo suggestivo teaser trailer

News Serie TV

HBO ha fissato la data di uscita della quarta stagione dell'acclamata serie di fantascienza creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan: ecco cosa ci aspetta.

Sono trascorsi due anni dal finale della terza stagione di Westworld e, guardando il primo teaser trailer della quarta stagione appena diffuso da HBO, ci si rende conto di quanto ci era mancata questa serie visionaria. Per fortuna l'attesa sta per finire: l'acclamato drama sci-fi tornerà su HBO (e presumibilmente poco dopo anche in Italia su Sky e in streaming su NOW) il 26 giugno.





Westworld: Le suggestioni nel primo teaser trailer della stagione 4

Sulle dolci e malinconiche note di Perfect Day di Lou Reed, più che anticipazioni il teaser trailer ci presenta suggestioni, immagini particolari che sta a noi interpretare. Rivediamo così Maeve (Thandiwe Newton), Caleb (Aaron Paul) e Dolores (Evan Rachel Wood) tra un grattacielo e l'altro di una New York futuristica. Le cose si fanno più strane quando Bernard (Jeffrey Wright) guarda un albero poco prima che questo prenda fuoco e poi alcuni ballerini ballano un valzer in una strada di una città.

Dove eravamo rimasti

Naturalmente nella quarta stagione tornerà l'Uomo in nero che nel finale della terza avevamo visto con le sembianze di Ed Harris, dopo che una versione di William era stata uccisa dal suo alter ego robotico; si tratta di un temibile host controllato dalla versione malvagia di Dolores (Tessa Thompson) con l'intenzione di distruggere l'umanità, quindi sicuramente le cose si faranno interessanti. Una seconda scena post credit nell'ultimo episodio di Westworld 3, inoltre, aveva fatto un salto nel tempo e ci aveva mostrato Bernard tornare dall’Oltre Valle, un paradiso digitale per gli host, in cerca di risposte su come gli host stiano trascorrendo il proprio tempo. Bernard sembrava aver passato molti mesi nell’Oltre Valle: si risvegliava coperto da un pesante strato di polvere, segno del fatto che era stato fuori servizio per anni.

Westworld 4: La trama

Come sempre, non sappiamo quasi nulla sulla trama della nuova stagione di Westworld. La co-showrunner Lisa Joy lo scorso anno aveva anticipato soltanto: "Vedrete nuovi mondi che penso siano davvero divertenti” aggiungendo che se dovesse descrivere la stagione con una parola userebbe inversion, che potremmo tradurre rovesciamento. Sono tantissime le questioni rimase in sospeso che la quarta stagione dovrà risolvere. Tra queste: il grande piano di Charlotte è popolare la terra di host? Rianimare i parchi? Si ritornerà nel parco di Westworld? Il conto alla rovescia per il 26 giugno può già partire.