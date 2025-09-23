TGCom24
News Serie TV

Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT

Emanuele Manta
8

Dopo IT e IT: Capitolo 2, si torna indietro nel tempo per scoprire le origini del male nella nuova serie horror di HBO IT: Welcome to Derry, in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT

Immaginate di trovarvi in una situazione terrificante, potenzialmente letale, e di non avere chiaro cosa stia accadendo intorno a voi, anche perché nessuno ne parla, e soprattutto di chi fidarvi. È ciò che provano gli Hanlon nella nuova serie horror IT: Welcome to Derry, e il fatto che HBO ne abbia centellinato le informazioni da quando ne ha annunciato l'ordine più di un anno fa potrebbe servire proprio a farvi calare meglio nei loro panni. Potete iniziare a farlo con il trailer ufficiale italiano appena rilasciato, non prima di aver ricordato che, sì, stiamo parlando del prequel dei film di successo IT e IT: Capitolo 2, tratti a loro volta dall'omonimo romanzo di culto di Stephen King.

IT: Welcome to Derry, la trama e il cast della serie horror

In arrivo il prossimo mese, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, dal 27 ottobre ogni lunedì con un nuovo episodio, IT: Welcome to Derry espande la visione cinematografica di Andy Muschietti, anche co-ideatore e regista della serie. Ambientata negli anni '60, questa esplora le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry nei successivi 27 anni, fino agli eventi della prima pellicola. Una storia che parla di bambini scomparsi e di un clown ballerino di nome Pennywise che si aggira nelle fognature (interpretato nuovamente da Bill Skarsgård). Vicende inquietanti che alimentano la curiosità di un gruppo di ragazzini, i quali intuiscono presto di avere a che fare con uno "spirito maligno".

Il cast della serie include Taylour Paige (Hit the Floor) e Jovan Adepo (Watchmen) nei ruoli di Charlotte e Leroy Hanlon, da poco arrivati in città con la loro famiglia, ai quali si aggiungono Chris Chalk (Gotham), James Remar (Dexter), Stephen Rider (Daredevil), Madeleine Stowe (Revenge) e Rudy Mancuso (The Flash).

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
