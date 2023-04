Welcome to Derry: Bill Skarsgård non è coinvolto nella serie prequel di IT, ma dà un consiglio a chi gli succederà

News Serie TV

Il progetto coinvolge come produttore Andy Muschietti, regista dei film IT e IT: Capitolo 2: ecco il consiglio di Pennywise in persona al prossimo clown.

Lo scorso febbraio il servizio di video in streaming HBO Max ha ordinato ufficialmente Welcome to Derry, serie horror ambientata nell'universo del celebre racconto di Stephen King IT, già adattato negli ultimi anni nei film IT e IT: Capitolo 2 usciti nel 2017 e nel 2019. Fin da subito i fan si sono chiesti se nel progetto, una serie prequel ambientata negli anni '60, sarebbe stato coinvolto anche l'interprete di Pennywise nei film, Bill Skarsgård. Oggi abbiamo una risposta.

Welcome to Derry: Bill Skarsgård non ci sarà

Ospite di Jake's Takes, l'interprete del terrificante clown di IT Bill Skarsgård ha fatto sapere di non essere coinvolto in Welcome to Derry, almeno per i momento. Tuttavia ha voluto dare un consiglio al prossimo attore che vestirà i panni del pagliaccio killer. "Se qualcun altro dovesse farlo, il mio consiglio sarebbe: fallo da solo. Rendilo tuo. Divertiti. Quello che ho trovato piacevole di quel personaggio è quanto fosse astratto", ha detto l'attore (recentemente visto in John Wick 4). Poi al suo successore ha consigliato vivamente di leggere il libro di Stephen King che ha ispirato i film e la serie per trovare spunti di interpretazione. "Il libro è davvero un dono in questo senso. Quindi, se qualcuno accetta la parte, basta sfogliare il libro e trovare tutti gli indizi. Sono così palesi che puoi trarre le tue conclusioni da solo", ha aggiunto.

La trama di Welcome to Derry

Welcome to Derry (titolo provvisorio) espande la visione resa viva dal regista Andy Muschietti nei film. Ambientata negli anni '60, la serie basata sul romanzo horror del 1986 esplora le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry, nel Maine, nei successivi 27 anni, così come la storia delle origini del clown Pennywise, conducendo agli eventi del primo film. La serie è diretta in parte dello stesso Muschietti e da lui prodotta a livello esecutivo con la sorella Barbara Muschietti e lo sceneggiatore Jason Fuchs (Wonder Woman).

In occasione dell'annuncio della serie, Stephen King aveva fatto sapere tramite un comunicato: "Sono entusiasta che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, continui e sono contento che Andy Muschietti supervisionerà gli spaventosi festeggiamenti, insieme a un gruppo che include la sua talentuosa sorella, Barbara. Palloncini rossi in ogni dove!".