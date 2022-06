We Own This City: Su Sky e NOW la miniserie che racconta Baltimora 20 anni dopo The Wire

News Serie TV

Ecco il trailer italiano in attesa del debutto martedì 28 giugno.

Tra i tanti appuntamenti imperdibili di questa estate c'è We Own This City, una nuova miniserie crime, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28 giugno ogni martedì con un doppio episodio, con la quale lo sceneggiatore e produttore esecutivo David Simon è tornato a raccontare gli scandali e la corruzione di Baltimora venti anni dopo il capolavoro The Wire, considerata universalmente una delle migliori serie mai prodotte. Con Jon Bernthal (The Walking Dead) nel ruolo di protagonista, la miniserie si mostra in un lungo trailer italiano in attesa del debutto domani.





La trama e i personaggi di We Own This City

Creata da Simon con lo storico collaboratore George Pelecanos, We Own This City indaga la criminalità in seno allo stesso Dipartimento di Polizia di Baltimora attraverso il tracollo della Gun Trace Task Force, un'unità speciale coinvolta in "uno dei più scioccanti scandali di corruzione della polizia in una generazione", come scritto dal The New York Times. Siamo tra il 2017 e il 2018 e i crimini perpetrati dagli agenti lacerano ulteriormente il rapporto - storicamente travagliato - tra la polizia di Baltimora e i suoi residenti, specialmente all'interno della comunità nera, all'indomani della morte di un ragazzo di colore mentre era in custodia. La miniserie narra nel dettaglio l'ascesa e la caduta della GTTF, scavando nella storia presente e passata dei suoi protagonisti.

Bernthal interpreta Wayne Jenkins, figura centrale del dipartimento e nel vasto caso di corruzione. Accanto a lui troviamo Josh Charles (The Good Wife) nei panni del'agente Daniel Hersl, famoso per la sua brutalità e unitosi al GTTF dopo essere stato bandito dal Distretto Est; Jamie Hector (Bosch) di Sean M. Suiter, un detective della omicidi coinvolto nel caso GTTF e chiamato a testimoniare; e Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) di Nicole Steele, avvocato della divisione Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia, che indaga sulla corruzione del corpo di polizia.