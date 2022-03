We Own This City: Il primo trailer del nuovo crime drama dell'ideatore di The Wire

News Serie TV

Nel cast della miniserie Jon Bernthal, Josh Charles e Jamie Hector.

Quasi venti anni dopo l'arrivo sui teleschermi di The Wire, una delle serie più rivoluzionarie e meglio realizzate mai prodotte, David Simon e lo storico collaboratore George Pelecanos tornano a parlare di corruzione nella polizia di Baltimore in una nuova produzione televisiva. Stiamo parlando di We Own This City, miniserie in arrivo negli Stati Uniti il 25 aprile, della quale HBO ha diffuso il primo trailer.





We Own This City: La trama e il cast

Con Jon Bernthal (The Walking Dead), Josh Charles (The Good Wife), Jamie Hector (Bosch) e molti altri, We Own This City racconta l'ascesa e la caduta della Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia di Baltimora, creata per monitorare la diffusione delle armi, e la corruzione di una città americana in cui le politiche di arresti di massa e guerra alla droga misero in cattiva luce il lavoro della polizia. La miniserie si basa sul libro omonimo del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton ed è ambientata all'indomani delle proteste dei cittadini per la morte di Freddie Gray mentre era in custodia della polizia.

Bernthal interpreta il sergente Wayne Jenkins, una figura centrale nel vasto caso di corruzione federale che interessò la Gun Trace Task Force, un'unità in borghese che dava la caccia senza distinzione sia a semplici cittadini che a spacciatori, dando vita a decenni di guerra durante i quali le incarcerazioni a Baltimora furono innumerevoli. Charles è Daniel Hersl, un poliziotto spavaldo noto tra i residenti di Baltimora per la sua brutalità, oggetto di molteplici denunce da parte dei cittadini. Hector, invece, veste i panni di Sean M. Suiter, un detective della omicidi coinvolto nel caso della task force e chiamato a testimoniare davanti al gran giurì.