We Are Who We Are: La serie tv di Luca Guadagnino per Sky rivela il suo cast

Tra i protagonisti Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer e Alice Braga.

In attesa dell'inizio delle riprese a fine luglio, We Are Who We Are, la serie tv che Luca Guadagnino, il regista italiano nominato all'Oscar per Chiamami col tuo nome, ha scritto e dirigerà per Sky e la rete americana HBO, annuncia i suoi protagonisti, inclusa la vincitrice del Golden Globe per Big Love Chloë Sevigny e il giovane attore di It e Shazam! Jack Dylan Grazer.

Il drama di 8 episodi racconta di due adolescenti americani che vivono in una base militare americana in Italia insieme alle loro famiglie. Temi universali come l'amicizia, i primi amori e i misteri dell'adolescenza si intrecciano in questa storia di formazione ambientata in un un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia.

Accanto agli attori citati poc'anzi recitano la star di Regina del Sud Alice Braga, l'esordiente Jordan Kristine Seamón, il rapper Kid Cudi e ancora Faith Alabi, Spence Moore II (All American), Francesca Scorsese (figlia del regista Martin Scorsese), Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi. Lorenzo Mieli e Mario Gianani di Wildside ne curano la produzione, mentre Francesca Manieri (Il primo re, Il miracolo) e Paolo Giordano affiancano Guadagnino alle sceneggiature.