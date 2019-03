Warrior: Il trailer della serie tv basata sugli scritti di Bruce Lee

In attesa del debutto il 5 aprile, la rete americana Cinemax ha diffuso un nuovo trailer di Warrior, drama sulle arti marziali basato sugli scritti di Bruce Lee, il leggendario attore e artista marziale protagonista de I 3 dell'Operazione Drago.

Creata dall'ideatore di Banshee Jonathan Tropper e da lui prodotta a livello esecutivo con Justin Lin (Fast & Furious), anche regista del primo episodio, Warrior è ambientata nella San Francisco dell'Ottocento, più precisamente nella sua Chinatown, un quartiere infestato dai criminali. Qui un immigrato cinese ed esperto di arti marziali di nome Ah Sahm (Andrew Koji) diventa un'arma affilata per una delle famiglie criminali più potenti della città. Attraverso la sua storia e le sue imprese, la serie esplora il periodo delle Guerre Tong, che vide fazioni rivali delle varie Chinatown statunitensi scontrarsi in dissidi brutali e sanguinosi.

Nei 10 episodi prodotti recitano anche Rich Ting (Waco), Olivia Cheng (Marco Polo), Jason Tobin (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Dianne Doan (Vikings), Kieran Bew (Da Vinci's Demons), Dean Jagger (Il Trono di Spade), Joanna Vanderham (The Paradise), Tom Weston-Jones (Copper), Hoon Lee (Banshee), Joe Taslim, Langley Kirkwood (Dominion), Christian McKay (Frontiera) e Perry Yung (The Knick).