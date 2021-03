WandaVision: Il finale sarà "sorprendente ma soddisfacente"

News Serie TV

Lo assicura il regista Matt Shakman, in attesa dell'arrivo dell'episodio su Disney+ questo venerdì.

WandaVision volge al termine. È atteso per questo venerdì l'ultimo episodio della prima serie Marvel di Disney+, e sebbene il dispiacere possa essere alleviato in parte dal fatto che una seconda serie, The Falcon and the Winter Soldier, prenderà il testimone a brevissimo, tra i fan c'è una ragionevole preoccupazione su come la storia potrebbe concludersi, soprattutto dopo che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha fatto sapere che al momento "non ci sono piani" per una continuazione. Mentre le teorie sul mistero di Westview impazzano, il regista del finale Matt Shakman ha assicurato sulle pagine online di Entertainment Weekly che l'episodio sarà "sorprendente" ma allo stesso tempo "soddisfacente".

Il finale di WandaVision: Parla il regista Matt Shakman

"È meraviglioso vedere che ha suscitato così tanto interesse nei fan", ha detto Shakman. "Tra il cast, la troupe e gli sceneggiatori, condividiamo i vari meme e cose su TikTock. È davvero meraviglioso aver realizzato questa serie con così tanto amore e passione e constatare che è stata accolta con così tanto amore e passione dai fan... Spero sentano che il viaggio sia stato soddisfacente per loro. So che ci sono così tante teorie là fuori; ci saranno molte persone che rimarranno senza dubbio deluse da una verità o da un'altra. Ma la nostra intenzione è sempre stata quella di raccontare una storia su una Wanda che affronta il dolore e impara ad accettare quella perdita, e ci auguriamo che il pubblico si renda conto che il finale è sorprendente ma anche soddisfacente, e che sembra inevitabile perché fedele alla storia che hanno visto per tutto il tempo".

"Come regista è stata una sfida unica", ha aggiunto. "Non avrò mai più un lavoro come questo. È stato il lavoro di una vita, poter attingere a tutte quelle diverse competenze. Ma ciò che tiene tutto insieme è che ha un cuore enorme. È una storia d'amore, una storia di perdita, e penso che abbia ancora più risonanza in questa folle pandemia alla quale tutti stiamo cercando di sopravvivere in questo momento. Penso che tutti possiamo capire da dove viene Wanda, quindi aiuta ad avere una risonanza maggiore".