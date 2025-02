Walton Goggins sulla stagione 2 di Fallout: "Fa rimanere senza parole"

News Serie TV

I nuovi episodi della serie post-apocalittica saranno disponibili su Prime Video prossimamente.

Se avete amato la prima stagione di Fallout, e se così fosse siete in buona compagnia, cominciate a sfregare le mani perché il secondo ciclo di episodi sarà ancora più impressionante. Ad assicurarlo è stato il protagonista Walton Goggins, in questi giorni impegnato con la promozione della terza stagione del drama antologico di HBO The White Lotus in arrivo sui teleschermi la prossima settimana.

Fallout 2: Walton Goggins ci aggiorna sulla nuova stagione

"In questo momento siamo nel bel mezzo delle riprese, ci stiamo lavorando da novembre, e posso dirvi che ho pensato che la prima stagione fosse straordinaria - personalmente, ne sono rimasto molto soddisfatto", ha detto Goggins a Deadline. "Questa [la seconda stagione] fa rimanere senza parole per ciò che hanno fatto questi sceneggiatori e gli artigiani che si sono uniti per raccontare questa storia. Sarà davvero interessante. Non vedo l'ora che le persone la vedano. Stiamo lavorando davvero duramente perché ciò accada".

In corso a Los Angeles dopo aver lasciato New York per cogliere l'opportunità di importanti sgravi fiscali concessi dall'amministrazione locale, nelle scorse settimane le riprese della seconda stagione di Fallout sono state rallentate dai gravi incendi che hanno interessato ampie aree della città metropolitana. Basata sull'omonimo videogioco di Bethesda Game Studios, la serie di successo (la seconda più vista di sempre su Prime Video) segue tre personaggi - la giovane abitante di un rifugio antiatomico (Ella Purnell), un giovane soldato con un passato tragico (Aaron Moten) e uno spietato cacciatore di taglie sfigurato dalle radiazioni (Goggins) - affrontare un infernale paesaggio retro-futuristico 200 anni dopo l'apocalisse nucleare.