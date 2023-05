The CW rinnova Walker e cancella lo spin-off Walker: Independence

News Serie TV

Il rinnovo della serie tv con Jared Padalecki si aggiunge a quello di All American e potrebbero essere gli unici della rete.

Primi verdetti per The CW. La rete americana, prossima alla trasformazione dopo l'arrivo del nuovo proprietario maggioritario Nexstar Media Group, che ha detto di avere idee diverse per la futura linea editoriale, ha rinnovato Walker, l'apprezzato crime drama con protagonista Jared Padalecki, per una quarta stagione, mentre ha cancellato il suo recente spin-off prequel Walker: Independence.

Il rinnovo, meritato, di Walker

A novembre, la vicepresidente esecutiva di Nexstar Lee Ann Gliha aveva fatto venire brividi freddi spiegando che "L'attuale offerta di The CW è per la stagione televisiva 2022-23" e che "quell'offerta è coerente con ciò che i programmatori hanno avuto storicamente in onda in quel periodo. Nel corso del prossimo anno, lavoreremo attentamente per sviluppare la nostra offerta, che andrà in onda durante la stagione 2023-24". L'amministratore delegato Perry Sook aveva aggiunto: "Potrebbero esserci un paio di serie che si stanno distinguendo che potremmo voler mantenere per la prossima stagione".

Le due serie sembrano essere dunque Walker e la precedentemente rinnovata All American, mentre il destino di tutte le altre eccetto la già cancellata Walker: Independence e le concluse o prossime alla conclusione Nancy Drew, Riverdale, Stargirl e The Flash appare sempre più incerto. E stiamo parlando di All American: Homecoming, Gotham Knights, Kung Fu, Superman & Lois e The Winchesters.

"Nelle ultime tre stagioni, Walker è diventata la serie più performante su The CW con una fanbase appassionata e un cast e un team creativo fantastici guidati da Jared Padalecki, che è un volto della rete da oltre vent'anni", ha dichiarato il presidente dell'Entertainment Brad Schwartz in un comunicato. "Mentre costruiamo un nuovo grande futuro per The CW, siamo entusiasti di rimanere in affari con i nostri partner a CBS Studios e non vediamo l'ora di riavere Walker in programmazione".