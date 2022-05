Supernatural e Walker: Ecco i trailer degli spin-off prequel The Winchesters e Independence

News Serie TV

Le due nuove serie debutterà quest'autunno su The CW.

Il prossimo autunno, Supernatural e Walker faranno un salto indietro nel tempo per raccontare le storie di chi è venuto prima dei loro amati protagonisti. The Winchesters e Walker: Independence sono due delle nuove serie ordinate da The CW per la stagione 2022-23. La rete le ha presentate poche ore fa agli Upfront di New York con due lunghi trailer.

La trama e il cast di The Winchesters

Prodotta dalla star di Supernatural Jensen Ackles, anche voce narrante della serie, The Winchesters racconta la storia epica e in molti aspetti sconosciuta dei genitori di Dean e Sam, John e Mary Winchester (interpretati da Drake Rodger e Meg Donnelly), come si sono conosciuti e innamorati, e come entrambi hanno messo in gioco tutto per salvare non solo il loro sentimento ma il mondo intero.

Quando John torna a casa dal Vietnam, un incontro misterioso innesca una missione per ripercorrere il passato di suo padre. Durante il suo viaggio, John incontra Mary, una cacciatrice di demoni di 19 anni, la quale è anch'essa in cerca di risposte dopo la scomparsa del padre. Insieme, i due uniscono le forze con la giovane cacciatrice in addestramento Latika (Nida Khurshid, Station 19) e l'accomodante cacciatore Carlos (Jonathan 'Jojo' Fleites) per scoprire le verità nascoste che riguardano le loro famiglie. L'indagine li porta in un emporio di libri rari, la cui proprietaria, Ada (Demetria McKinney, House of Payne), si interessa all'occulto e potrebbe fornire loro i pezzi mancanti del puzzle. Ma i segreti sono molto in profondità, sia per i Winchester sia per i Campbell, e nonostante gli sforzi della madre di John, Millie (Bianca Kajlich, Legacies), di persuadere suo figlio dal perseguire una vita pericolosa di caccia ai demoni, lui e Mary sono determinati a lavorare insieme per sostenere l'eredità delle loro famiglie mentre cominciano a formare una famiglia propria.

La trama e il cast di Walker: Independence

Prodotta dalla star di Walker (e Supernatural) Jared Padalecki, Walker: Independence è ambientata nell'Ottocento e segue Abby Walker (Katherine McNamara, Arrow), una benestante di Boston il cui marito viene assassinato sotto i suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Dopo aver incrociato la strada di Calian (Justin Johnson Cortez, 911: Lone Star), un curioso segugio apache, Abby arriva nella cittadina di Independence, in Texas, dove si imbatte in persone singolari ed eccentriche in fuga dal loro passato travagliato mentre inseguono i propri sogni, tra cui Kate Carver (Katie Findlay, Le regole del delitto perfetto), una ballerina di burlesque con un interesse forse troppo vivo per le origini di Abby, e Kai (Lawrence Kao, Wu Assassins), un immigrato cinese dal volto gentile, che gestire un ristorante/lavanderia e offre alla protagonista un'amicizia sincera.

Abby si imbatte poi in Hoyt Rawlins (Matt Barr, Walker), un'adorabile canaglia in cerca di uno scopo. Un ladro e truffatore con un cuore d'oro ammaccato, Hoyt vede Abby come un segno, finché lei non ribalta la situazione. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incrocia anche il magnanimo vice sceriffo di Independence, Augustus (Philemon Chambers), e il di lui capo, lo sceriffo Tom Davidson (Greg Hovanessian, Another Life), che lei ha motivo di credere sia un uomo molto, molto cattivo. Abby e Hoyt si ritrovano ben presto allineati, mentre entrambi cercano di scoprire la verità sull'identità dell'assassino del marito di lei, e giurano di salvare Independence, una città di frontiera in espansione dove nulla è come sembra.