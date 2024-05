Walker cancellata dopo quattro stagioni, Jared Padalecki ringrazia i fan: "Abbiamo sentito il vostro sostegno"

News Serie TV

La notizia era nell'aria e non sorprende: Walker non avrà una quinta stagione. Ecco la reazione del protagonista e il commento di The CW.

Walker, già miracolata lo scorso anno, quest'anno non supera la prova dei grandi cambiamenti che sta attraversando la rete The CW. La serie in cui Jared Padalecki ha interpretato una moderna versione del personaggio reso celebre da Chuck Norris nella serie anni '90 Walker, Texas Ranger, è stata cancellata dopo quattro stagioni. La notizia della cancellazione è stata condivisa dallo stesso Padalecki con un post su Instagram che l'attore ha voluto dedicare ai fan. È arrivato, in seguito, anche il comunicato ufficiale di The CW.

Walker non avrà una quinta stagione: Le parole di Jared Padalecki

"È con il cuore pesante che condivido con voi questa notizia. Walker non tornerà con una quinta stagione", ha scritto il protagonista. “È sicuramente una notizia difficile, ma siamo molto grati per la Walker Family che si è creata, sia sul set che fuori. Dopo quattro stagioni insieme, abbiamo sentito l’amore e il sostegno di tutta la Walker Family e saremo per sempre grati. Troppo spesso, arriviamo a ricevere elogi, gratitudine e lusinghe e, troppo spesso, perdiamo l'opportunità di riconsegnare tutto nelle mani dei FAN!", ha continuato, elogiando gli appassionati che in questi anni hanno mostrato il loro sostegno. "In questo mondo, la casa non è un 'luogo'; è una relazione. I 'luoghi' possono andare perduti. Le 'relazioni' riescono a vivere per sempre. La nostra gratitudine e il nostro amore per l'intera Walker Family vivranno per sempre. È stato un onore unico far parte del cast e della troupe (e del fandom!) che hanno aiutato Walker a raccontare le storie che abbiamo raccontato. Penserò sempre con il sorriso agli anni che ho trascorso con il cast, la troupe, lo studio, la rete e il fandom che hanno reso tutto questo possibile. Finché non cavalcheremo di nuovo", ha concluso il post.

I numeri e il comunicato di The CW

La cancellazione è sembrata inevitabile, nonostante la serie abbia mantenuto numeri bene o male stabili rispetto alla scorsa stagione. Il motivo è da ricercare nell'operazione di rinnovo della rete dopo l'arrivo del nuovo proprietario maggioritario Nexstar Media Group, che già un anno fa aveva messo in chiaro di avere idee diverse per la futura linea editoriale. Da inizio stagione, Walker ha attirato una media di poco più di un milione di spettatori a episodio con un rating pari a 0,1, in calo del 16% in quanto a spettatori ma stabile nel target di riferimento 18-49 anni rispetto ai numeri della terza stagione. Degli otto drama che The CW ha trasmesso in questa stagione televisiva, la serie è comunque stata la prima in quanto ad ascolti.

"Vogliamo ringraziare l'intero cast, la troupe, gli autori, i registi e i produttori di Walker per il loro duro lavoro e per la dedizione nel corso di quattro incredibili stagioni", ha aggiunto The CW tramite un comunicato. "Vogliamo anche ringraziare in modo speciale la star e produttore esecutivo Jared Padalecki, che è membro della famiglia The CW da oltre 20 anni ed è stato parte integrante di alcuni dei più grandi successi della rete", ha concluso.