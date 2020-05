Vis a Vis: Nello spin-off El Oasis torna un controverso personaggio della serie [SPOILER]

News Serie TV

Ramiro Blas ha indossato di nuovo i panni del malvagio dottor Carlos Sandoval.

Un ritorno inaspettato ha sconvolto i fan spagnoli di Vis a Vis che stanno seguendo con interesse lo spin-off della serie Vis a Vis: El Oasis attualmente in onda su FOX España ogni lunedì. Nell'episodio andato in onda lo scorso 11 maggio si è rivisto uno dei personaggi più odiati della serie madre: si tratta di Carlos Sandoval, interpretato da Ramiro Blas. Perché l'attore, che pure più volte si era lamentato della meschinità del suo personaggio, ha accettato di tornare? E cosa significa il suo ritorno per le protagoniste Macarena e Zulema (rispettivamente Maggie Civantos e Najwa Nimri)? Blas ne ha parlato con la testata spagnola Vertele.

Il ritorno di Carlos Sandoval in Vis a Vis: El Oasis

Come è noto, il personaggio di Carlos Sandoval, prima medico e poi direttore della penitenziario Cruz Del Sur al centro del racconto di Vis a Vis, è morto alla fine della quarta stagione della serie madre, non senza prima essersi macchiato di una serie di spregevoli azioni quali uno stupro e un omicidio. In El Oasis appare come guest star in alcuni flashback e i motivi del suo coinvolgimento vengono rivelati a poco a poco nel corso del quarto episodio. "Il mio ritorno non era previsto, logicamente. Vedremo Sandoval fuori dalla prigione, vedremo il suo lato più umano. Scopriremo quali erano la sua grande debolezza e il suo tallone d'Achille. Si capirà da dove proveniva il dolore che provava quel narcisista psicopatico. Questo mi ha spinto a tornare", ha anticipato Ramiro Blas a Vertele. A convincere l'attore a riprendere la parte di Sandoval, quindi, ci sarebbe stata la promessa del racconto della sua vita fuori dal carcere. Blas ha confessato infatti di essere stato quasi sovrastato dal suo personaggio, tanto da non riuscire a trovare nuovi ruoli. "Per quasi un anno il telefono non ha squillato. Paradossalmente ha squillato di nuovo nel momento in cui stavo girando le mie ultime scene in Vis a Vis: El Oasis. Ma il mio è un personaggio molto profondo, che alla fine la gente ama odiare", ha aggiunto l'attore. Ecco un'anteprima dell'episodio in cui Sandoval sarà protagonsta, diffusa da FOX España:





Uno spin-off su Carlos Sandoval?

Dopo la sua apparizione in Vis a Vis: El Oasis, c'è chi si chiede se l'attore accetterebbe di recitare in uno spin-off tutto suo, dedicato proprio al suo controverso dottor Sandoval. "Sarebbe bellissimo! E non solo per lavoro. Vorrei una specie di Better Call Saull che raccontasse la sua vita. Mi sembra che sia un personaggio che abbia molto da dire, a maggior ragione alla luce di quanto successo in questa quinta stagione con la sua famiglia", ha detto Ramiro Blas aggiungendo di aver immaginato un'infanzia difficile per il suo personaggio e aver così giustificato il suo dolore. "Questo è il motivo per cui le persone si immedesimano così tanto. Nonostante sia un bastardo, lo amano perché vedono il dolore. E da lì, diventiamo tutti umani", ha concluso.

Ancora non si conosce una data di uscita di Vis a Vis: El Oasis in Italia ma si pensa che, proprio come la serie madre, anche lo spin-off verrà acquisito e distribuito da Netflix a livello internazionale. Dal momento che il finale della serie andrà in onda in madrepatria il prossimo 8 giugno, possiamo sperare di vedere tutti gli episodi di Vis A Vis: El Oasis in streaming in estate.