Vis a Vis El Oasis: Il trailer ufficiale dello spin-off su Zulema e Macarena in arrivo su Netflix

La serie spagnola sequel della fortunata Vis a Vis arriva in streaming il 31 luglio.

Manca poco all'uscita di Vis a Vis: El Oasis su Netflix. La serie spin-off di Vis a Vis, creata dallo stesso ideatore Iván Escobar e incentrata sull'ultimo colpo di Macarena e Zulema (le amatissime Maggie Civantos e Najwa Nimri) arriverà in streaming il 31 luglio. Nell'attesa, è stato rilasciato l'adrenalinico trailer ufficiale.

Vis a Vis El Oasis: "Una quinta stagione di Vis a Vis"

Presentata dal creatore come "una quinta stagione a tutti gli effetti", Vis a Vis: El Oasis seguirà la nuova vita dopo il carcere di Macarena e Zulema. La serie, quindi, è incentrata sulla missione finale delle due protagoniste/antagoniste che, prima di ritirarsi definitivamente, organizzano un'ultima rapina. L'obiettivo è una preziosissima tiara di diamanti e la vittima è un narcotrafficante colpito nel giorno del matrimonio della figlia. Per assicurarsi la buona riuscita del colpo, Zulema e Maca coinvolgono nuove complici tra cui la vecchia conoscenza Goya (Itziar Castro). Il piano prevede che il bottino venga poi spartito successivamente all'Hotel Oasis, nel deserto di Tabernas nella provincia di Almería, ma non tutto va come previsto.

Cosa aspettarsi dallo spin-off di Vis a Vis

Sappiamo che nello spin-off torneranno alcuni personaggi già visti nella serie originale. Oltre alle protagoniste, rivedremo infatti Itziar Castro ma anche Alba Flores nei panni di Saray, Ramiro Blas in quelli di Sandoval (che apparirà in alcuni flashback) e Daniel Ortiz in quelli del fratello di Macarena. In Spagna, dove la serie è già andata in onda, l'accoglienza dei fan è stata discordante. Il creatore, però, ha rivendicato le sue scelte creative e la decisione di sperimentare una nuova serie che fosse diversa da quella originale, perché un mix di generi come la commedia nera, l'azione e il western (è suggestiva l'inedita ambientazione nel deserto). Piacerà ai fan italiani? Lo scopriranno solo il 31 luglio guardando l'ultima avventura di Maca e Zulema negli otto episodi che compongono la serie.