Vis a Vis El Oasis: Alba Flores torna nel finale della serie e saluta la "marea gialla"

L'attrice ha insistito per tornare nei panni di Saray nell'ultimo episodio dello spin-off andato in onda ieri sera in Spagna: ecco il suo saluto ai fan e a Najwa Nimri alias Zulema.

Ha chiamato lei stessa il creatore di Vis a Vis: El Oasis (lo stesso della serie madre) Iván Escobar per chiedere che il suo personaggio di Vis a Vis, la combattiva Saray Vargas de Jesús, fosse coinvolto nello spin-off. Così Alba Flores è tornata nell'ultimo episodio della serie, andato in onda ieri sera in madrepatria su Fox España: un finale dolceamaro che l'ha vista ricongiungersi con l'amica Zulema (Najwa Nimri) e che l'attrice, nota anche per il ruolo di Nairobi ne La casa di carta, non ha voluto perdere. Ecco come ha detto addio alla serie che le ha regalato uno dei suoi ruoli più amati.

Il ritorno di Saray in Vis a Vis: El Oasis

Nell'episodio conclusivo di Vis a Vis: El Oasis (che, come aveva anticipato il creatore, rappresenta anche la conclusione dell'intera storia di Vis a Vis) Alba Flores si vede in un flashback nei panni della sua gitana Saray, ancora in cella con Zulema. Rimaniamo volutamente vaghi per evitare ogni spoiler, dal momento che lo spin-off è ancora inedito nel nostro Paese (arriverà prossimamente su Netflix ma non è stata ancora fissata una data) ma le circostanze che hanno permesso all'attrice di tornare a interpretare Saray sono molto interessanti. In un'intervista a distanza concessa a diversi media spagnoli, infatti, Flores ha spiegato di aver insistito affinché Vis a Vis: El Oasis regalasse un degno finale anche a Saray. Curiosamente, l'attrice si è trovata a dire addio alla gitana di Cruz del Norte quasi nello stesso periodo in cui lo ha fatto con Nairobi ne La casa di carta. In un video postato sui canali di Fox España, Flores ha ribadito che non poteva perdere l'opportunità di mettere di nuovo l'uniforme gialla, farsi la coda di cavallo e tornare per l'ultima volta nei panni di Saray.





Il saluto di Alba Flores alla serie e ai fan

Anche sulla sua pagina Instagram, Alba Flores ha postato un'immagine dall'episodio che la ritrae insieme al personaggio di Najwa Nimri; ha ringraziato tutti i fan di Vis a Vis, famosi ormai con il nome di "marea gialla" e l'amica e collega con cui ha recitato anche ne La casa di carta. "Due punti gialli nell'universo. Così abbiamo iniziato e così finiamo", ha scritto riferendosi alla scena in questione che è un omaggio a una sequenza simile vista nella serie originale. Non è tardata ad arrivare la risposta dell'interprete di Zulema che ha scritto: "La migliore che mi potesse capitare. Ti amo, amica mia" e ha postato la stessa foto, da una prospettiva diversa, anche sulla sua pagina con l'hashtag #hastasiemprezulema.

