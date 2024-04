Virgin River: Iniziate le riprese della sesta stagione

News Serie TV

Alexandra Breckenridge e Martin Henderson sono tornati sul set della serie romantica di Netflix: la prima foto e tutte le anticipazioni dallo showrunner Patrick Sean Smith.

Chi ha voglia di un po' di sano romanticismo? Il set di Virgin River ha riaperto i battenti! Netflix ha fatto sapere che sono iniziate a Vancouver, in Canada, le riprese della sesta stagione e ha diffuso due foto che ritraggono i protagonisti Alexandra Breckenridge e Martin Henderson muniti di ciak. Quest'ultimo, tra l'altro, in questa stagione sarà impegnato per la prima volta anche come regista. Per l'occasione, lo showrunner della serie Patrick Sean Smith ha svelato anche qualche anticipazione al sito Tudum.

Virgin River: Dove eravamo rimasti e da dove ripartirà la stagione 6

"Mel e Jack avanzeranno nel loro percorso verso la genitorialità e allo stesso tempo trasformeranno la fattoria di Lilly nella casa dei loro sogni", ha anticipato Smith a Tudum. Ricorderete che nel finale della quinta stagione, la coppia aveva deciso di acquistare la proprietà di Lilly per coronare il proprio sogno d'amore. Lo showrunner ha confermato che la stagione 6 sarà ambientata dopo un salto temporale di qualche mese rispetto agli episodi natalizi che avevano chiuso la quinta stagione. Ritroveremo i protagonisti in piena primavera, ha detto Smith. E, come sappiamo, la primavera è sempre una stagione di nuovi inizi e grandi cambiamenti.

Il cast e la data d'uscita

Naturalmente, oltre a Breckenridge e Henderson, rivedremo nella sesta stagione Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Marco Grazzini, Mark Ghanimé, Kai Bradbury e Kandyse McClure. Lo showrunner ha anticipato che alcuni personaggi prenderanno soprendenti "nuove direzioni". Brady (Hollingsworth) farà volontariato presso la stazione dei vigili del fuoco di Virgin River sotto la guida del capo dei vigili del fuoco Kaia e, di conseguenza, avrà a che fare con segreti del passato. Proprio dal passato, infatti, anche in questa stagione torneranno alcuni volti noti.

Ma sappiamo che ci sarà anche almeno un volto nuovo in giro per la cittadina di Virgin River. "Il nuovo grande personaggio misterioso di questa stagione è il padre biologico di Mel, Everett Reid (interpretato da John Allen Nelson ndr.), che porta con sé un segreto di lunga data", ha detto cripticamente Smith. Per quanto riguarda la data d'uscita, invece, Netflix non si è sbilanciata e si è limitata a dire che la serie basata sui romanzi di Robyn Carr tornerà prossimamente.