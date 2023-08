Virgin River: Il trailer ufficiale della stagione 5 anticipa nuove sfide per Mel e Jack e un'enorme minaccia per tutti

News Serie TV

La prima parte della nuova stagione sarà disponibile in streaming su Netflix a settembre.

La cittadina al centro della serie di successo di Netflix Virgin River affronterà la minaccia più terrificante di tutte nell'imminente quinta stagione. Come mostra il trailer ufficiale diffuso dal servizio streaming in attesa dell'uscita dei nuovi episodi il 7 settembre, il fuoco inghiottirà un pezzo di questo delizioso mondo immerso nel verde che Melinda ci ha permesso di conoscere con le sue coraggiose decisioni, restituendo distruzione e polvere. Una tragedia che purtroppo conosciamo fin troppo bene... Ma, come promette la sindaca Hope, "Risorgeremo dalle nostre ceneri", perché "è questa la forza di Virgin River".

Virgin River: La trama della stagione 5

Lunga 12 episodi, con i primi dieci disponibili da settembre e i restanti due, di fatto un lungo speciale natalizio, previsti per il 30 novembre, la quinta stagione di Virgin River presenterà nuove relazioni sorprendenti, una rottura scioccante, un difficile processo giudiziario, un addio straziante e il suddetto incendio che minaccerà la città. Alcuni rapporti si rinsalderanno mentre altri finiranno in pezzi. I problemi della maternità spingeranno Mel (Alexandra Breckenridge) a prendere una decisione importante sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza innescherà inaspettatamente una connessione emotiva con il suo passato.

Nel frattempo, Jack (Martin Henderson) cercherà di dare ulteriormente prova di sé a Mel impegnandosi finalmente in alcuni confronti attesi da tempo con i suoi stessi demoni e, naturalmente, Charmaine (Lauren Hammersley). E mentre i rispettivi impedimenti di Doc e Hope (Tim Matheson e Annette O'Toole) finiranno col mettere in discussione le loro identità, dottore e sindaca dovranno trovare conforto nella loro comunità, nella loro nuova, giovane famiglia e l'uno nell'altra.