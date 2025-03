Virgin River 7, riprese iniziate: Le prime foto dal set e due nuove aggiunte al cast

News Serie TV

La settima stagione di Virgin River è entrata ufficialmente in produzione e al cast si sono uniti Sara Canning e Cody Kearsley, attori visti rispettivamente in The Vampire Diaries e Riverdale: tutte le anticipazioni.

Si torna a Virgin River e arrivano anche due volti familiari per gli appassionati delle serie tv. La serie romantica di Netflix è ufficialmente entrata in produzione con la settima stagione e il servizio di video in streaming ha diffuso un paio di foto scattate sul set. Ma non è tutto: i nuovi episodi apriranno le porte anche a due nuovi personaggi ricorrenti interpretati da Sara Canning e Cody Kearsley, attori visti rispettivamente in The Vampire Diaries e Riverdale. Ecco tutte le ultime anticipazioni.

Virgin River 7, anticipazioni: I ruoli di Sara Canning e Cody Kearsley

Netflix ha condiviso le descrizioni dei personaggi affidati a Canning e Kearsley. La prima, che in The Vampire Diaries interpretava zia Jenna, interpreterà Victoria, un'ex poliziotta che è stata colpita mentre era in servizio e che da allora ha accettato un lavoro come investigatrice per l'ordine medico dello Stato. Ricorderete che la sesta stagione si era conclusa con la sospensione della licenza medica di Doc, in attesa di indagini, quindi immaginiamo che Victoria arriverà in città per indagare. Inoltre Netflix anticipa che Victoria a Virgin River incontrerà un amico o un'amica con cui si accompagnerà molto volentieri. Su chi sia questa persona aleggia il mistero.

Kearsley, Moose Mason in Riverdale, sarà invece Clay, un lavoratore un po' rude che ha trascorso anni a cercare la sorella minore con cui è cresciuto in affidamento. Non si vedono da quando lui era adolescente, quindi potrebbe benissimo essere qualcuno che abbiamo già incontrato.

Gli sviluppi della trama e la probabile data d'uscita

Il finale della sesta stagione di Virgin River ha lasciato diversi interrogativi che saranno probabilmente affrontati nella settima stagione. Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson), dopo il loro matrimonio, potrebbero affrontare nuove sfide nel loro percorso coniugale, inclusa la possibilità di adottare il bambino di Marley. La misteriosa scomparsa di Charmaine (Lauren Hammersley) ha sconvolto la comunità e la settima stagione potrebbe esplorare le circostanze dietro la sua sparizione. Doc (Tim Matheson) e Hope (Annette O'Toole) dovranno lottare per salvaguardare la loro clinica affrontando nuove sfide personali e professionali. Torneranno anche gli altri personaggi noti: Brie (Zibby Allen), Mike (Marco Grazzini), Brady (Benjamin Hollingsworth), Lizzie (Sarah Dugdale) e Denny (Kai Bradbury) saranno ancora protagonisrti di intrecci romantici. Inoltre, è stato annunciato che Mark Ghanimé, interprete di Cameron, non farà parte del cast regolare nella settima stagione, sebbene le ragioni specifiche non siano state ancora chiarite.

Le riprese della settima stagione di Virgin River andranno avanti per tutta la primavera in British Columbia, nel Canada. Una data di uscita ufficiale dei nuovi episodi non è stata ancora fissata da Netflix, ma è probabile che vengano rilasciati entro la fine del 2025.