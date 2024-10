Virgin River 6: Le nozze di Jack e Mel nel teaser trailer italiano della sesta stagione

News Serie TV

La serie romantica tornerà su Netflix con 10 nuovi episodi il 19 dicembre. Ecco il nuovo teaser trailer di Virgin River.

Il teaser trailer italiano della sesta stagione di Virgin River appena pubblicato da Netflix ci fa dare uno sguardo alle attesissime nozze di Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson) e i fan possono iniziare a sognare. L'appuntamento con la serie romantica è fissato per il 19 dicembre, giusto in tempo per le feste natalizie, e i nuovi 10 episodi saranno disponibili tutti insieme.

Virgin River 6: Stagione 6 - Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Virgin River 6: Da dove ripartirà la sesta stagione

I nuovi episodi sono ambientati qualche mese dopo rispetto ai fatti del finale della scorsa stagione, quindi dopo gli episodi in cui i due protagonisti hanno pianificato il loro matrimonio e Mel ha cercato di saperne di più su suo padre biologico, Everett (John Allen Nelson). La sinossi ufficiale diffusa da Netflix recita:

Sullo sfondo delle romantiche nozze primaverili di Mel e Jack, questa sesta stagione promette nuove sorprese e colpi di scena, triangoli amorosi sempre più intensi, piacevoli drammi matrimoniali e segreti emersi dal passato del padre di Mel che ci riporteranno alla magia e al misticismo di Virgin River negli anni '70.

Una delle domande più importanti rimasta in sospeso sarà quella sul futuro di Mel e Jack dopo le nozze. Dopo che Mel ha avuto un altro aborto spontaneo la scorsa stagione, avrà un lieto fine insieme all'uomo che ama? Lo showrunner Patrick Sean Smith ha detto a Entertainment Weekly: "Lei e Jack alla fine trovano pace e si trovano in una situazione felice. Possono guardare avanti e constatare che la loro felicità potrebbe non essere quella che pensavano sarebbe stata, ma questo non significa che non possano essere di nuovo felici insieme in un modo diverso".

Il cast della sesta stagione

Dalle notizie precedenti, sappiamo che nella sesta stagione Virgin River farà un salto indietro negli anni '70 e ci presenterà le versioni più giovani dei genitori di Mel (interpretati da Jessica Rothe e Callum Kerr). Ma vedremo anche altre coppie. Oltre a Jack e Mel ci sono infatti Brady (Benjaming Hollingsworth) e Lark (Elise Gatien); Muriel (Teryl Rothery) e Cameron (Mark Ghanimé); Mike (Marco Grazzini) e Brie (Zibby Allen); Doc (Tim Matheson) e Hope (Annette O'Toole); Preacher e Kaia (Kandyse McClure) e Denny (Kai Bradbury) e Lizzie (Sarah Dugdale).