Virgin River 5 uscirà divisa in due parti: Ecco quando

Netflix ha svelato le date d'uscita dei due blocchi della quinta stagione di Virgin River e diffuso nuove foto.

Pronti per un autunno romantico a Virgin River? Netflix ha fissato la data (anzi, le date) di uscita della quinta stagione della serie romantica basata sui romanzi rosa di Robyn Carr. Il prossimo capitolo del drama romantico con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson sarà diviso in due parti: il primo blocco composto da 10 episodi arriverà su Netflix il 7 settembre mentre gli episodi 11 e 12, due episodi natalizi speciali, inaugureranno la stagione più festosa dell'anno uscendo il 30 novembre. Nel dare l'annuncio, Netflix ha diffuso anche alcune foto inedite tratte dalla quinta stagione.

Virgin River: Dove eravamo rimasti?

La stagione 4 di Virgin River si era conclusa con diversi cliffhanger e un mucchio di domande lasciate in sospeso, inclusa la paternità dei gemelli di Charmaine (Lauren Hammersley); se Cameron (Mark Ghanimé) lascerà o meno la clinica di Doc; cosa significa la malattia di Huntington di Denny (Kai Bradbury) per Lizzy (Sarah Dugdale), Hope (Annette O'Toole) e Doc (Tim Matheson); se Preacher (Colin Lawrence) e Paige (Lexa Doig) si siano liberati di Vince (Steve Bacic) come minaccia; senza dimenticare che Mel è incinta e allo stesso tempo fidanzata ufficialmente con Jack: cosa potrebbe andare storto? Trattandosi di Virgin River, molte cose.

Le anticipazioni della quinta stagione

Quando la serie tornerà con la quinta stagione il racconto riprenderà esattamente da dove si era interrotto la scorsa stagione (le stagioni 4 e 5 erano state ordinate in blocco a settembre 2021 mentre la sesta è stata confermata lo scorso maggio). Al timone ci sarà il nuovo showrunner Patrick Sean Smith subentrato a Sue Tenney. Parlando delle prospettive di sviluppo della serie, quest'ultimo ha dichiarato a Entertaintment Weekly che intende ripartire non lasciando nulla in sospeso. "C'erano così tanti cliffhanger alla fine della stagione 4, e li risolveremo tutto. Non volevo ripartire da zero perché tutto era così succoso e così interessante. Volevo riprendere certe storie", ha detto.

La trama ufficiale diffusa da Netflix

La trama ufficiale della quinta stagione di Virgin River diffusa da Netflix recita:

"La quinta stagione presenta nuove relazioni sorprendenti, una rottura scioccante, un processo giudiziario difficile, un addio straziante e un incendio che minaccia la città, riunendo alcune persone di Virgin River mentre ne fa a allontanare altre. I problemi della maternità spingono Mel a prendere una decisione importante sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza crea inaspettatamente un legame emotivo con il suo passato. Per dimostrare ulteriormente il proprio valore a Mel, Jack affronta alcuni scontri attesi da tempo con i suoi stessi demoni e, naturalmente, con Charmaine. E mentre le rispettive malattie di Doc e Hope mettono in discussione le loro identità, il dottore e il sindaco devono trovare conforto nella loro comunità, nella loro giovane nuova famiglia e l'uno nell'altro"