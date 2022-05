Virgin River 4: Netflix fissa la data di uscita e mostra le prime foto della quarta stagione

News Serie TV

Il drama romantico con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson torna in streaming con i nuovi episodi quest'estate: ecco quando.

Netflix prepara il terreno per un'estate romantica dandoci notizie sulla quarta stagione di Virgin River, la serie basata sui romanzi rosa di Robyn Carr. Il servizio di video in streaming ha fatto sapere che i nuovi episodi (ben 12) saranno disponibili dal 20 luglio; inoltre ha dato qualche anticipazione su quello che ci aspetta condividendo le prime foto della quarta stagione e svelando la trama ufficiale (vi ricordiamo che la serie è stata già rinnovata anche per una quinta stagione).

Virgin River: Dove eravamo rimasti

Il finale della terza stagione si era concluso con il re di tutti i cliffhanger: Mel (Alexandra Breckenridge) aveva rivelato a Jack (Martin Henderson) di essere incinta ma di non sapere chi fosse il padre del bambino. In precendenza, infatti, l'infermiera aveva deciso di procedere con l'inseminazione artificiale (tramite lo sperma dell'ex marito defunto Mark) per diventare madre, visto che Jack non voleva altri figli.

La trama e le anticipazioni della quarta stagione

I nuovi episodi, tuttavia, partiranno con una nota positiva. Stando alla sinossi diffusa da Netflix: "Nonostante non sappia se il suo bambino sia di Mark o di Jack, Mel inizia la stagione 4 con un senso di ottimismo. Per anni desiderava diventare madre e il suo sogno è un passo più vicino alla realtà”. Jack, dal canto suo, continua a sentirsi tormentato dalla questione paternità. Le cose si faranno più complicate all'arrivo di un nuiovo affascinante dottore che "è sul mercato per creare una famiglia tutta sua" (da precedenti notizie sappiamo che dovrebbe essere interpretato da Mark Ghanimé).

Ci sono buone notizie anche per Hope (Annette O'Toole). Ricorderete che l'anima gemella di Doc (Tim Matheson) aveva rischiato di morire dopo un incidente d'auto. Dalle foto capiamo che è sopravvissuta eppure, avverte Netflix, "gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc".

Nel frattempo, Brie (Zibby Allen) sarà "intenzionata a provare l'innocenza dell'uomo che ama" (Dan Brady interpretato da Benjamin Hollingsworth), eppure "si ritrova inaspettatamente in una relazione più stretta con Mike". Preacher (Colin Lawrence), invece, instaurerà un nuovo legame romantico nonostante nutra la speranza di ritrovarsi con Christopher (Chase Petriw) e Paige (Lexa Doig). Infine, dalle foto, si intuisce che continuerà la complicata storia d'amore tra Ricky (Grayson Maxwell Gurnsey) e Lizzie (Sarah Dugdale).