Viking: La stagione 5 in Italia dal 30 novembre su TIMvision

Mentre i fan di Vikings festeggiano il rinnovo anticipato del drama storico per un sesto ciclo di episodi, come annunciato dalla rete americana History poche ore fa, arriva un'altra buona notizia per i numerosi appassionati italiani: la quinta stagione inedita, il cui debutto è previsto negli Stati Uniti per il 29 novembre, sarà proposta in Italia in contemporanea e in anteprima esclusiva dal servizio di video in streaming TIMvision a partire dal giorno successivo, giovedì 30 novembre.

Nei nuovi 20 episodi, solo dieci dei quali potranno essere visti da novembre (la restante metà è prevista nel 2018), mostreranno Ivar il Senzaossa (interpretato da Alex Høgh) far valere la propria leadership sulla Grande Armata Danese e Lagertha (Katheryn Winnick) regnare come Regina di Kattegat. Dopo l'addio di Travis Fimmel, un nuovo sex symbol si unisce al cast: la star de I Tudors Jonathan Rhys Meyers, la quale riprenderà il ruolo interpretato brevemente nel finale della quarta stagione, il Vescovo Heahmund.

In attesa quindi del debutto, qui di seguito vi riproponiamo il trailer della quinta stagione mostrato da History al Comic-Con di San Diego: