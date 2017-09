Vikings rinnovata in anticipo per una lunga sesta stagione

Benché manchino ancora undici settimane all'atteso debutto della quinta stagione, la serie d'ambientazione storica Vikings, una tra le più amate e seguite anche in Italia, è stata già rinnovata da History per un ulteriore ciclo di 20 episodi, il sesto, le cui riprese cominceranno quest'autunno in Irlanda.

"È stato una gioia e un privilegio lavorare con History e il nostro partner MGM per cinque stagioni e 69 episodi di Vikings", commenta l'ideatore Michael Hirst in un comunicato. "Ora siamo pronti per iniziare la produzione di un'altra stagione di 20 episodi che fornirà al nostro pubblico una grande e inattesa rivelazione". Eli Lehrer, vice presidente esecutivo della programmazione di History, aggiunge: "Vikings si è evoluta dalle prime razzie in Inghilterra, alla scioccante morte di Ragnar Lothbrok, alle feroci battaglie della Grande Armata Danese, e ora vedremo i figli di Ragnar esplorare e conquistare il mondo conosciuto. Michael Hirst ha solo grattato la superficie della sua epica saga".

Mentre i primi 10 episodi della quinta stagione sono attesi negli Stati Uniti per il 29 novembre (i restanti 10 andranno in onda nel 2018), della sesta sappiamo che uno degli episodi segnerà il debutto alla regia della star Katheryn Winnick, mentre il famoso attore russo Danila Kozlovsky è stato ingaggiato per l'importante ruolo regolare di Oleg Il Profeta. Anche conosciuto come Oleg Novgorod, lui fu un principe variago che governò la Rus' di Kiev nei primi anni del X secolo.