Veronica Mars: Uno dei cattivi torna nel revival di Hulu

Non ci saranno solo belle facce nei nuovi 8 episodi di Veronica Mars. Con una foto su Instagram, quella del nome del suo personaggio affisso alla porta di quello che sembrerebbe essere il suo camerino, l'attore Ryan Devlin ha annunciato che riprenderà il ruolo del famigerato violentatore Mercer Hayes nel revival in preparazione a Hulu.

I fan di Veronica Mars ricorderanno Mercer come uno studente dell'Hearst College - anche il DJ della stazione radiofonica del campus e il gestore di un casinò illegale - che Veronica (Kristen Bell) scoprì essere uno stupratore seriale. L'ultima volta che lo abbiamo visto, in un episodio della terza stagione, Mercer fu arrestato da Keith insieme con Moe Flater, il suo complice, dopo che i due avevano drogato Veronica - colpevoli di aver capito il loro gioco - ed essere fuggiti. Logan (Jason Dohring) aveva poi colpito volontariamente alcune volanti della polizia al fine di farsi arrestare e sbattere in cella con loro, così da ripagarli del male fatto alla ragazza.

Il revival è atteso su Hulu per la prossima estate. In aggiunta a Bell e Dohring, Devlin si ricongiunge con Enrico Colantoni (Keith), Percy Daggs III (Wallace), Francis Capra (Weevil), Ryan Hansen (Dick), David Starzyk (Richard) e Adam Rose (Max). È di queste ore la conferma del ritorno anche di James Jordan con il ruolo di Tim Foyle, l'assistente del professor Hank Landry, un'altra spina nel fianco di Veronica.