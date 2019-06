Veronica Mars: Un video presenta il nuovo tema musicale del revival

Tranquilli: We Used to Be Friends sarà ancora il tema musicale di Veronica Mars quando il 26 luglio Hulu ne riporterà gli amati personaggi sul piccolo schermo con un revival di 8 episodi. Tuttavia, a cantarla non sarà la band alternative rock The Dandy Warhols, come sicuramente ricorderete, ma Chrissie Hynde, cantante e chitarrista della band pop rock The Pretenders, che ne ha realizzato una nuova cover.

È possibile ascoltarne in anteprima un estratto nel nuovo video diffuso dal servizio streaming, nel quale la protagonista Kristen Bell e l'ideatore della serie Rob Thomas scherzano un po' prima di un momento molto à la Non per soldi... ma per amore.

Ambientata a Neptune durante le vacanze di primavera, la nuova stagione di Veronica Mars vede la giovane detective interpretata dalla Bell indagare sulla misteriosa mano dietro gli attacchi esplosivi che stanno colpendo la comunità e i vacanzieri, uccidendo diverse persone e minacciando gravemente il turismo locale.