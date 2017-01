Veronica Mars: Si lavora per un revival di 6 episodi

Veronica Mars potrebbe fare la stessa bella fine di Una mamma per amica. Dopo il fortunato film del 2014 prodotto con l'aiuto dei fan, che ricordiamo essere il sequel della serie in onda per tre stagioni tra il 2004 e il 2006, l'ideatore Rob Thomas ha confermato a TVLine di essere al lavoro per la realizzazione di un revival di una mezza dozzina di episodi prodotto questa volta appositamente per la tv.

"Kristen Bell e io stiamo cercando di trovare un modo che ci permetta di fare una stagione di Veronica Mars di 6 episodi incentrata su un [singolo] mistero" ha detto Thomas, attualmente dietro le quinte della serie di The CW iZombie. "Se fossi un uomo che scommette, scommetterei che accadrà. Ma non so quando".

Gli ostacoli principali a un ritorno sullo schermo della detective sono, oltre agli impegni di Thomas, concentrato anche sullo sviluppo per The CW di The Lost Boys, serie basata sul film del 1987 Ragazzi perduti, gli impegni della Bell, protagonista a NBC della comedy rivelazione The Good Place. "Dobbiamo trovare una finestra in cui entrambi potremmo farlo", ha continuato. "Quando gli attori sono in serie di altre reti, la maggior parte dei contratti standard concede loro di disimpegnarsi per un episodio l'anno. Ma ci sono anche volte in cui non si creano conflitti d'impegni. Non sappiamo ancora se una cosa simile potrebbe avvenire con NBC".