Veronica Mars: Jason Dohring e altri 3 ritorni confermati nel revival

Altre buone notizie per i numerosi fan di Veronica Mars che da pochi giorni stanno festeggiando l'annuncio dell'ordine a Hulu di un revival di 8 episodi ambientato cinque anni dopo il film del 2014. È stato confermato che Jason Dohring tornerà ad affiancare la protagonista Kristen Bell nei panni di Logan Echolls, il suo ricorrente interesse amoroso.

Dohring non sarà l'unico a tornare! La produzione ha raggiunto un accordo anche con Percy Daggs III, Francis Capra e David Starzyk, i quali hanno accettato di riprendere i ruoli di Wallace Fennel, Eli 'Weevil' Navarro e Richard Casablancas (il padre di Dick e Beaver), rispettivamente. Mancano ancora all'appello diversi altri personaggi chiave della serie, come Keith Mars (interpretato da Enrico Colantoni), Dick (Ryan Hansen) e Mac (Tina Majorino), ma è stato assicurato che altri casting saranno annunciati nelle prossime settimane, prima dell'inizio delle riprese a fine ottobre.

La nuova storia messa a punto da Rob Thomas, l'ideatore della serie originale, è ambientata a Neptune durante le vacanze di primavera. Quando gli omicidi di alcuni giovani spaventano la comunità, paralizzando il settore turistico locale, i genitori di una delle vittime si rivolgono alla Mars Investigations per trovare l'assassino. Veronica si ritrova coinvolta così in un mistero che vede da una parte le facoltose élite della regione, che preferirebbero mettere fine a quel baccanale lungo un mese che sono le vacanze primaverili, e dall'altra una classe media la quale confida invece in un tale flusso di denaro.