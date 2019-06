Veronica Mars: Il trailer ufficiale del revival, tra tanto LoVe e una Neptune sotto attacco

Dopo aver trascorso gran parte della sua giovinezza sognando di lasciare Neptune ed esplorare il mondo là fuori, come poi le abbiamo visto fare, in tempi non sospetti Veronica Mars, la protagonista dell'omonima serie di successo in arrivo su Hulu con 8 nuovi episodi il 26 luglio, ha deciso di tornare e fare la sua parte per tenere quel posto che chiama casa al sicuro. Missione resa difficile quando, durante le vacanze di primavera, qualcuno comincia a uccidere e distruggere con l'impiego di diverse bombe.

Che la questione sia grave e urgente lo possiamo constatare nel trailer ufficiale del revival diffuso dal servizio di video in streaming, nel quale - per nostra fortuna! - possiamo gustarci anche diversi momenti LoVe (tra gli innamorati Logan e Veronica, per chi non avesse familiarità con la serie). Questo dopo che il personaggio interpretato da Jason Dohring decide di concedersi una lunga pausa dalla Marina (cui aveva fatto ritorno alla fine del film del 2014), sebbene non sia chiaro l'esatto motivo. Dalle dichiarazioni dell'ideatore Rob Thomas sappiamo tuttavia che questo ricongiungimento non sarà tutto abbracci e baci, dal momento che la Veronica di Kristen Bell arriverà a quel momento in cui dovrà prendere un'importante decisione sulla vita che vorrà condurre ora che è diventata adulta.