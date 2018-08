Veronica Mars: Hulu vicina all'ordine di un revival di 8 episodi

Hulu farà con Veronica Mars quello che Netflix ha fatto con Una mamma per amica. Diverse fonti riportano che il servizio di video in streaming è vicino all'ordine di un revival di 8 episodi della popolare serie tv con protagonista Kristen Bell. Per la creazione di Rob Thomas sarebbe il secondo ritorno sullo schermo dopo il film finanziato dai fan pubblicato quattro anni fa.

Gli unici dettagli al momento disponibili dicono che Bell riprenderà il ruolo della giovane detective che dà il titolo alla serie, questo nonostante i suoi impegni nella comedy di NBC The Good Place, dal momento che le riprese comincerebbero una volta conclusa la produzione della terza stagione di quest'ultima, e che le sceneggiature porteranno la firma di Thomas.

Le prime indiscrezioni sullo sviluppo di una miniserie sequel avevano cominciato a fare il giro del web all'inizio dello scorso anno, quando l'ideatore e produttore esecutivo aveva riferito a TVLine di stare lavorando allo sviluppo di un revival di una mezza dozzina di episodi concepito appositamente per la tv dopo il grande successo del film. Alcuni mesi più tardi, in un'intervista con IndieWire, Bell aveva detto: "Siamo disposti a metterci tutto l'impegno. Voglio dire, se dovrò farlo à la Signora in giallo quando avrò ottant'anni, andrà bene lo stesso. Si farà prima o poi".