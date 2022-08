Vampire Academy: Il trailer ufficiale della nuova serie creata dall'ideatrice di The Vampire Diaries

News Serie TV

Il drama soprannaturale, basato sui romanzi della fortunata saga young adult di Richelle Mead, debutterà negli Stati Uniti su Peacock il 15 settembre.

Dopo il successo di The Vampire Diaries che, insieme agli spin-off The Originals e Legacies, ha dato vita a un vero e proprio franchise, Julie Plec prova a fare centro ancora una volta con una nuova serie sui vampiri. Vampire Academy, basata sui romanzi young adult scritti da Richelle Mead, debutta negli Stati Uniti su Peacock il prossimo 15 settembre. Il servizio di video in streaming ha finalmente diffuso il trailer ufficiale che anticipa molti temi che vedremo in questa serie: romanticismo, amicizia, morte, pericolo e scandali.

La trama di Vampire Academy

Creata da Plec insieme a Marguerite MacIntyre (l'attrice che in The Vampire Diaries interpretava lo sceriffo Forbes), Vampire Academy è ambientata in un mondo di privilegi e glamour in cui l'amicizia di due giovani donne va oltre le loro classi sociali mentre si preparano a fare il loro debutto in società come veri vampiri. Il drama, che combina l'eleganza del romanticismo aristocratico con le emozioni soprannaturali del genere vampiresco, è ambientato presso la prestigiosa Accademia St. Vlademir, che non è un collegio qualsiasi: è infatti un luogo nascosto dove i vampiri aristocratici vengono educati e adolescenti per metà umani si addestrano per proteggerli dai selvaggi Strigoi, vampiri che vorrebbero vederli distrutti. La protagonista è Rose (Sisi Stringer) che studia per diventare la guardiana della sua amica non morta Lissa (Daniela Nieves), una vampira reale della stirpe dei Moroi.

Nel trailer vediamo Rose decisa a proteggere la sua amica anche se questo significasse sacrificare la propria vita. Ma qualcuno la avverte: "Puoi essere sua amica o la sua guardiana. Non puoi essere entrambe le cose". La clip anticipa anche passione e romanticismo tra due "coppie proibite": Rose che fa scintille con il suo allenatore dei Guardiani nonché insegnante Dimitri (Kieron Moore) e Lissa che prova qualcosa per l'outsider della società Christian (Dominic Sherwood), il quale però non è esattamente il tipo di ragazzo con cui un futuro Royal dovrebbe uscire.

Il cast e i personaggi

Nella serie recitano anche Andrew Liner (grown-ish) nei panni di Mason Ashford, l'affascinante, leale e popolare Mason Ashford, in competizione con Rose per il ruolo di primo Guardiano; J. August Richards (Angel) nel ruolo di Victor Dashkov, un nobile vampiro Moroi dal cuore d'oro. Ci sono poi Andre Dae Kim (Salvation) nel ruolo di Christian Ozera, un vampiro Moroi reale che è anche il paria della scuola e della corte reale, a causa degli imperdonabili peccati sociali dei suoi genitori; Anita-Joy Uwajeh nei panni di Tatiana Vogel, una vampira Moroi che lentamente prende d'assalto la corte reale; Mia McKenna-Bruce nei panni di Mia Karp, una studentessa non reale con un piano per scalare la società nei ranghi dei reali; Rhian Blundell nei panni di Meredith, una Dhampir intelligente e volitiva con poca pazienza per la volatilità di Rose o l'elitarismo di Mia; e Jonetta Kaiser nei panni di Sonya Karp, una giovane donna tranquilla e decisamente strana che siede ai margini della società Moroi.

Qui sotto trovate anche il poster ufficiale della serie.