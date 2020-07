Utopia: Il primo trailer della serie apocalittica di Amazon

News Serie TV

Scritta da Gillian Flynn, la serie sarà disponibile in streaming in autunno.

Arriva, dall'insolita edizione virtuale del Comic-Con di San Diego, il primo trailer di Utopia, attesa nuova serie post-apocalittica di Amazon Prime Video, scritta e prodotta dall'autrice di successo Gillian Flynn (Sharp Objects) basandosi sull'omonimo format britannico creato da Dennis Kelly.

La trama di Utopia

Disponibile in streaming quest'autunno, il drama di 8 episodi coinvolge attori del calibro di John Cusack e Rainn Wilson e racconta la storia di alcuni giovani che si ritrovano perseguitati senza pietà da un'oscura organizzazione segreta dopo aver ritrovato un fumetto di culto nel mondo underground. Ian (Dan Byrd, Cougar Town), Becky (Ashleigh LaThrop, The 100), Samantha (Jessica Rothe), Wilson (Desmin Borges, You're the Worst) e Grant (Javon 'Wanna' Walton, Euphoria) scoprono che le teorie cospirative contenute nelle pagine del fumetto potrebbero essere reali, ritrovandosi così nell'ironica e pericolosa posizione di dover salvare il mondo dopo essersi imbattuti in Jessica Hyde (Sasha Lane), il personaggio centrale dell'opera con i propri segreti da nascondere.

"Cosa avete fatto oggi per guadagnarvi un posto in questo mondo affollato?" chiede il carismatico Dott. Kevin Christie (Cusack), che vuole cambiare il mondo attraverso la scienza, all'inizio della clip. Le sue sembrano parole vagamente incoraggianti, ma stonano con le immagini di un mondo messo in ginocchio da disastri naturali, bombe, misteriosi mercenari e - senza farlo apposta - una pandemia virale che vediamo subito dopo. Wilson interpreta nel frattempo il Dott. Michael Stearns, un virologo diventato l'ombra sbiadita della grande promessa che rappresentava un tempo, il quale offre la propria esperienza per combattere il virus letale, scoprendo velocemente di essere finito nel bel mezzo di qualcosa di più grande.