Utopia: Amazon mostra il trailer ufficiale e fissa la data della nuova serie apocalittica

Nel cast del drama ci sono anche John Cusack e Rainn Wilson.

Un'altra pandemia tornerà a destare preoccupazione questo autunno ma fortunamente sarà solo in TV. Amazon Prime Video ha fissato per il prossimo 25 settembre il debutto statunitense di Utopia, la serie thriller cospirativa scritta e prodotta dall'autrice di successo Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) e basata sull'omonimo format britannico creato da Dennis Kelly. La serie arriverà anche in Italia ma qualche settimana più tardi (viene indicato genericamente, per il momento, soltanto il mese di ottobre). Per l'occasione, il servizio di video in streaming ha rilasciato l'intrigante trailer ufficiale.

Utopia: La trama

Il drama di otto episodi segue cinque fan di un fumetto chiamato proprio Utopia che si ritrovano perseguitati quando, dopo essersi incontrati online e aver stretto amicizia, iniziano a scoprire significati nascosti e teorie cospirative in quelle pagine. Presto si rendono conto che le minacce del fumetto non sono inventate, ma molto reali. L'avventura ad alto rischio li porta faccia a faccia con Jessica Hyde (Sasha Lane), il famoso personaggio centrale del fumetto, che si unisce a loro nella loro missione per scongiurare - ironicamente - una pandemia. Sulle note di It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) dei R.E.M., nel trailer vediamo i protagonisti, compreso Rainn Wilson nei panni di un virologo, impegnarsi per salvare il mondo.

Il cast

Oltre a Wilson, il cast di Utopia comprende John Cusack (nel suo primo ruolo in una serie tv, nei panni di un carismatico miliardario proprietario di una grossa società che potrebbe avere a che fare con la pandemia), Desmin Borges (You're the Worst), Dan Byrd (Cougar Town), Ashleigh LaThrop (The Handmaid's Tale), Jessica Rothe (Happy Death Day), Javon “Wanna” Walton (Euphoria), Christopher Denham (Manhattan), Cory Michael Smith (Gotham), Sasha Lane (Hellboy) e Farrah Mackenzie.