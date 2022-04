Undone: Il trailer ufficiale e il poster della stagione 2, su Prime Video dal 29 aprile

News Serie TV

La serie animata con Rosa Salazar sta per tornare su Prime Video con 8 nuovi episodi.

In occasione del WonderCon tenutosi durante il fine settimana a San Francisco, in California, Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale e il poster della seconda stagione di Undone, la singolare serie animata per un pubblico adulto creata da Kate Purdy con l'ideatore di BoJack Horseman Raphael Bob-Waksberg, di nuovo in streaming dal 29 aprile.





Undone 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Negli otto episodi della seconda stagione di Undone, Alma (doppiata nella versione originale dall'attrice di Parenthood Rosa Salazar) si rende conto che ci sono misteri più profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno nella stessa ha interesse a scavare in queste scomode verità con lei, finché non convince la sorella Becca (Angelique Cabral) ad aiutarla a cercare. In cerca di risposte, le due sorelle svelano una complessa rete di ricordi e motivazioni che hanno plasmato chi sono oggi. E si rendono conto alla fine che è curando questo trauma familiare che possono migliorare tutte le loro vite.

Ricordiamo che Undone è la prima serie realizzata con la tecnica del rotoscopio, combinata a quella del motion capture. Il resto del cast vocale include Constance Marie (With Love) nel ruolo di Camila, la madre di Alma; Siddharth Dhananjay di Sam, il suo fidanzato; Daveed Diggs (Snowpiercer) di Tunde, il suo capo; e Bob Odenkirk (Better Call Saul) di Jacob, il suo defunto padre che nella stagione inaugurale ha chiesto il suo aiuto per indagare sulla sua morte.