Under the Banner of Heaven: Andrew Garfield nel trailer ufficiale della miniserie crime

Negli Stati Uniti, il crime drama debutterà su Hulu il 28 aprile.

Andrew Garfield è solo l'ultimo di una lista sempre più lunga di grandi interpreti di Hollywood che nell'ultimo periodo hanno scelto di mettersi alla prova con il piccolo schermo. La star di Spider-Man: No Way Home e The Social Network, reduce da una nuova nomination all'Oscar per tick, tick... Boom!, sarà su Hulu con Under the Banner of Heaven, miniserie crime di FX della quale è stato diffuso il trailer ufficiale.





Under the Banner of Heaven: La trama e il resto del cast

Basata sul libro non-fiction di Jon Krakauer In nome del cielo adattato dal premio Oscar Dustin Lance Black (Milk), Under the Banner of Heaven segue Garfield nei panni di Jeb Pyre, un detective dello Utah e presbitero della Chiesa degli Ultimi Giorni dei Santi dedito alla propria fede e alla sua famiglia. Mentre indaga su un duplice omicidio, un orrore collegato a una spirale di fondamentalismo religioso e sfiducia nel governo, Pyre inizia a mettere in discussione alcuni degli insegnamenti della chiesa dopo essere entrato in contatto con un sospetto assassino.

Nella miniserie recitano anche Daisy Edgar-Jones (Normal People), Sam Worthington (Avatar), Denise Gough (Guerrilla), Wyatt Russell (The Falcon and The Winter Soldier), Billy Howle (The Serpent), Gil Birmingham (Yellowstone), Adelaide Clemens (Rectify), Rory Culkin (Halston), Seth Numrich (Homeland), Chloe Pirrie (La regina degli scacchi), Sandra Seacat (Enlightened) e Christopher Heyerdahl (Van Helsing). Il team di produzione, invece, include tra gli altri i premi Oscar per A Beautiful Mind Brian Grazer e Ron Howard e il vincitore dell'Emmy Jason Bateman (Ozark).