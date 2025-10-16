TGCom24
News Serie TV

Una serie prequel di Bosch, con Cameron Monaghan protagonista, ordinata a MGM+

Emanuele Manta
3

La star di Shameless Cameron Monaghan sarà un giovane Harry Bosch in uno spin-off prequel di Bosch ambientato nel 1991. Ecco i primi dettagli.

Una serie prequel di Bosch, con Cameron Monaghan protagonista, ordinata a MGM+

Dopo aver conosciuto l'Harry Bosch detective e l'Harry Bosch investigatore privato, l'universo in espansione della serie di successo Bosch andrà indietro nel tempo per permetterci di conoscere un giovane Harry Bosch alle prime armi presso il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. MGM+ ha ordinato Bosch: Start of Watch, terzo spin-off del franchise, ambientato nella Los Angeles dei primi anni '90, quando il personaggio creato dallo scrittore Michael Connelly era ancora una recluta. A interpretarlo sarà la star di Shameless Cameron Monaghan, affiancato dall'altro membro del cast Omari Hardwick (Power).

Bosch: Start of Watch, la trama dello spin-off prequel

Co-ideata da Tom Bernardo (Bosch, Bosch: L'eredità) e Brian Anthony, con il primo dei due anche showrunner, Bosch: Start of Watch esplorerà una città al limite, brulicante di tensioni razziali, violenza tra gang e un dipartimento di polizia spaccato. Tra chiamate di routine e crescenti disordini, Harry Bosch si ritrova coinvolto in una rapina di alto profilo e in una rete di corruzione criminale che metterà alla prova la sua lealtà al distintivo e plasmerà il suo futuro come un detective che vive secondo il codice "Tutti contano o non conta nessuno". Hardwick interpreterà l'agente Eli Bridges, un veterano del dipartimento.

"Siamo entusiasti di ampliare l'universo di Bosch con questa avvincente storia delle origini che mostra come uno dei detective più amati della tv sia diventato l'uomo che conosciamo oggi", ha dichiarato il presidente di MGM+ Michael Wright in un comunicato. "Con Cameron Monaghan e Omari Hardwick a dare vita a questi personaggi complessi, e la visione creativa di Michael Connelly e dei nostri talentosi produttori esecutivi, Bosch: Start of Watch promette di offrire una narrazione cruda e autentica che rende omaggio all'eredità del franchise, aprendo al contempo un nuovo entusiasmante capitolo".

Le riprese di Bosch: Start of Watch cominceranno il prossimo anno a Los Angeles. Sarà la prima serie del franchise prodotta per una piattaforma diversa da Prime Video, dopo la serie originale in streaming per sette stagioni dal 2014 al 2021, il sequel Bosch: L'eredità in streaming per tre stagioni dal 2022 allo scorso aprile e lo spin-off Ballard - incentrato su Renée Ballard, una detective a capo della sottofinanziata divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, aiutata occasionalmente da un Bosch in pensione - pochi giorni fa rinnovato per una seconda stagione.

Emanuele Manta
