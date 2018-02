Una serie di sfortunati eventi: Un nuovo teaser trailer della stagione 2

Netflix ha diffuso un nuovo teaser (l'ultimo prima del trailer ufficiale) della stagione 2 di Una serie di sfortunati eventi, in streaming dal 30 marzo. La clip, che vi proponiamo qui di seguito, mostra il Conte Olaf introdurre gli sventurati spettatori a ciò che la serie basata sui romanzi di Lemony Snicket ha in serbo per loro in questi nuovi 10 episodi, tra cui "molte più cattiverie", "criminali più malvagi" e "interventi chirurgici indesiderati".

In una recente intervista con TV Guide, il protagonista Neil Patrick Harris ha confermato le indiscrezioni degli ultimi tempi secondo le quali la già confermata terza stagione della serie, disponibile presumibilmente il prossimo anno, sarà l'ultima. "Sono tre stagioni in tutto", ha detto l'attore. "Vogliamo essere assolutamente accurati, attinenti e fedeli ai libri".