Una serie di sfortunati eventi: Trailer ufficiale e poster della stagione 2

"Per quanto terribile possa sembrare, può sempre andare peggio". Con queste parole Netflix presenta il trailer ufficiale e la locandina promozionale della seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi, disponibile in streaming dal 30 marzo.

Un po' più lungo del precedente, il nuovo ciclo di episodi va ancora più a fondo nell'universo tanto comico quanto misterioso creato dalla penna di Lemony Snicket, raccontando i nuovi tentativi del malvagio Conte Olaf (il vincitore dell'Emmy Neil Patrick Harris) di mettere le grinfie sull'eredità dei poveri orfani Baudelaire. Violet, Klaus e Sunny dovranno continuare ad aguzzare l'ingegno per contrastare le trame diaboliche e i subdoli travestimenti di Olaf e scoprire nuovi indizi sulla morte dei genitori, collegata misteriosamente a un'organizzazione segreta. E proprio in questi nuovi 10 episodi i Baudelaire porteranno alla luce alcuni segreti di famiglia tenuti nascosti per lungo tempo.