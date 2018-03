Una serie di sfortunati eventi 2: Le trasformazioni del Conte Olaf in un nuovo video

In attesa di venerdì 30 marzo, giorno in cui la seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi sarà disponibile finalmente su Netflix, il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo video che ritrae la star Neil Patrick Harris in alcuni dei molti panni che si è travata a indossare interpretando il malvagio, perfido, subdolo, spregiudicato e chi più ne ha più ne metta Conte Olaf, negli episodi passati e nei nuovi 10 che stanno per arrivare.

Tratta dal fortunato ciclo di bestseller, la seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi si immerge ancora di più nell'universo epico, tanto comico quanto misterioso, creato dalla penna di Lemony Snicket mentre Olaf continua a congegnare nuovi modi per appropriarsi dell'eredità dei nipoti Violet, Klaus e Sunny. Dal canto loro, gli orfani Baudelaire non mancano di aguzzare l'ingegno per contrastare le trame diaboliche dello zio e scoprire nuovi indizi sulla morte dei loro genitori, collegata misteriosamente a un'organizzazione segreta.