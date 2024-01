Una miniserie basata sul romanzo di Gillian Flynn Nei luoghi oscuri in sviluppo a HBO

News Serie TV

Sarebbe il secondo adattamento del libro dopo il film del 2015 con Charlize Theron.

Un altro romanzo dell'acclamata Gillian Flynn potrebbe diventare una miniserie di HBO. Secondo Variety, la scrittrice di Sulla pelle e L'amore bugiardo, dai quali sono stati tratti la miniserie candidata a otto Emmy Sharp Objects e l'omonimo film candidato a un Oscar, sarà la sceneggiatrice e co-showrunner di Dark Places, nuovo adattamento del romanzo del 2009 in Italia pubblicato con il titolo Nei luoghi oscuri.

La trama di Dark Places

Scritta con Brett Johnson (Escape at Dannemora) e Guerrin Gardner (Quantum Leap), la potenziale miniserie racconta la storia di Libby Day, la quale aveva 7 anni quando sua madre e le sue due sorelle furono uccise nel famigerato Sacrificio a Satana di Kinnakee, in Kansas, nel 1985. Sopravvissuta, Libby ha testimoniato che il fratello adolescente, Ben, era l'assassino. Venticinque anni dopo, una coppia madre-figlia di "detective" true crime individua una Libby adulta per chiederle maggiori dettagli sulla vicenda, convinta che Ben sia innocente.

Avendo trascorso la sua gioventù nel circuito dei talk show, Libby spera di trarre ancora una volta un profitto dalla sua tragica storia: si riconnetterà con le persone coinvolte in quella vicenda e riferirà le sue scoperte, a pagamento. Mentre la sua ricerca la porta dagli squallidi strip club del Missouri alle trappole per turisti abbandonate dell'Oklahoma, una verità inimmaginabile emerge, riportando Libby esattamente al punto di partenza: in fuga da un assassino.

Se la miniserie fosse ordinata, non sarebbe il primo adattamento di Nei luoghi oscuri e si aggiungerebbe all'omonimo film del 2015 diretto da Gilles Paquet-Brenner e interpretato da Charlize Theron. Curiosamente, la notizia di questa nuova collaborazione tra HBO e Flynn arriva poche settimane dopo quella secondo cui Amy Adams, la protagonista di Sharp Objects, sarà la star e produttrice esecutiva di The Holdout, legal thriller del premio Oscar Graham Moore (The Imitation Game) basato sul suo romanzo Il verdetto.