Amy Adams in una miniserie basata su Il verdetto di Graham Moore

News Serie TV

Molteplici le realtà televisive interessate a portare in tv il legal thriller, per Amy Adams prima produzione televisiva da Sharp Objects nel 2018.

Amy Adams ha scelto nuovamente una serie tv come prossimo progetto in cui impegnarsi. La candidata a sei Oscar sarà la protagonista e produttrice esecutiva di The Holdout, legal thriller scritto dal premio Oscar Graham Moore (The Imitation Game) basandosi sul suo romanzo omonimo, in Italia pubblicato da Neri Pozza con il titolo Il verdetto. Per Adams si tratta del primo ruolo televisivo dal 2018, quando insieme a HBO e Marti Noxon portò in tv la miniserie Sharp Objects.

The Holdout: La trama della miniserie con Amy Adams

Deadline descrive The Holdout come un incrocio tra un legal drama e un crime drama investigativo, qualcosa di simile a The Night Of con una doppia linea temporale. Ambientata a Los Angeles, la miniserie segue una donna (Adams) la quale si ritrova a interpretare più ruoli: giurato, avvocato, investigatore e sospettato.

Dieci anni dopo che Maya Seale ha ribaltato la situazione con un verdetto estremamente controverso, un collega giurato viene trovato morto nella sua camera d'albergo e tutte le prove portano a lei. Ora dovrà dimostrare la propria innocenza, andando a fondo in un caso che è tutt'altro che chiuso. Mentre l'odierna indagine sull'omicidio si intreccia con la storia di ciò che accadde realmente durante la loro deliberazione, raccontata a turno da ciascuno dei giurati, i segreti che tutti hanno nascosto minacciano di venire a galla, con conseguenze drastiche per tutti i soggetti coinvolti.

Adams è stata nominata a due Emmy per il suo lavoro in Sharp Objects. Prima di questa, aveva recitato in una produzione televisiva con un ruolo regolare solo nel 2004, in Dr. Vegas. In passato è apparsa brevemente anche in The Office, West Wing, Smallville, Buffy l'ammazzavampiri, Streghe e That '70s Show.