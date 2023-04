Una mamma per amica: Milo Ventimiglia confessa una bravata fatta sul set della serie

News Serie TV

L'attore, che interpretava Jess Mariano, ha svelato di essersi divertito a modo suo negli studi della Warner visto che si annoiava: ecco cosa ha fatto.

È Banksy o Milo Ventimiglia? L'attore ha svelato un retroscena curioso risalente al suo periodo di lavoro in Una mamma per amica. Nella serie interpretava il bad boy dal cuore d'oro Jess Mariano, nipote di Luke (Scott Patterson) ma, a suo dire, si annoiava un po' durante le lunghe giornate di riprese negli studi della Warner Bros., in California. Così, come ha raccontato mentre era ospite al The Jennifer Hudson Show girato oggi proprio in quegli studi, aveva trovato un passatempo inusuale: traendo ispirazione dal celebre street artist Banksy, dipingeva con lo spray piccoli topi sulle pareti.

Lo strano passatempo di Milo Ventimiglia sul set di Una mamma per amica

"Quando hai poco più di 20 anni e sei in questo grande studio e sai che lavorerai per le prossime 14, 15 ore, ti annoi un po'. Cos'altro potevo fare?" ha raccontato Ventimiglia. "Mi piacevano molto gli stencil come Banksy e cose del genere, quindi ho ritagliato questo stencil basandomi su uno stencil di Banksy di un piccolo topo che regge un megafono e ho proceduto a coprirlo di vernice spray in diversi punti intorno a questo lotto qui. A volte si fanno cose stupide. E non sono mai stato invitato a tornare", ha spiegato.

La sua bravata sarebbe dovuta culminare in un colpo da maestro. "Il mio piano era di farlo a un livello enorme durante le notti in cui stavo girando qui e poi chiamare la vigilanza dello studio e dire: 'Avete un problema con i topi'. Ma non ho mai avuto il coraggio di farlo, quindi mi sono limitato a farlo vicino al mio posto auto", ha concluso. Tuttavia, l'attore ha detto di essere riuscito a incidere la sua firma sulle pareti di alcuni degli studi.

La carriera di Milo Ventimiglia

Per fortuna le bravate da ragazzino non hanno inciso sulla florida carriera di Milo Ventimiglia che, dopo Una mamma per amica, ha recitato in numerose serie tv di successo come Heroes, This is Us e la recente The Company You Keep dove interpreta un maestro della truffa. La serie creata da Amy Sherman-Palladino, comunque, è rimasta nel cuore dell'attore, che infatti è tornato nei panni di Jess Mariano in occasione del revival Una mamma per amica: Di nuovo insieme arrivato su Netflix nel 2016. In quell'occasione, l'attore aveva definito la serie "uno show senza tempo. qualcosa che le persone apprezzeranno per molto tempo". Qui sotto trovate il video dell'intervista al The Jennifer Hudson Show.