Nonostante siano trascorsi anni dalla conclusione della serie tv e dal suo revival su Netflix, Una mamma per amica continua a suscitare interesse e scatenare dibattiti. Matt Czuchry interviene nell'annosa questione Team Jess o Team Logan.

Anche se negli ultimi anni si è fatto molto apprezzare in The Resident, Matt Czuchry deve la sua iniziale fama a Una mamma per amica. Ideata da Amy Sherman-Palladino e durata sette stagioni, più un revival proposto da Netflix nel 2016, la Serie TV è ancora molto amata dal pubblico, che non ha mai superato lo schieramento sentimentale a favore di Rory. Team Jess e Team Logan hanno alimentato per anni il dibattito tra i fan e, a distanza di tempo, anche Czuchry ha espresso il suo pensiero sulla questione rispondendo a un video diventato virale su TikTok, secondo il quale le due opzioni Jess e Logan sono in realtà "molto al di sotto della media".

Una mamma per amica: Matt Czuchry interviene nel dibattito Team Jess o Team Logan

Logan Huntzberger è un personaggio prezioso agli occhi di Rory Gilmore (Alexis Bledel), la co-protagonista di Una mamma per amica che nel revival di Netflix ha riacceso nuovamente il dibattito tra le sue due storiche fiamme: da un lato il Jess di Milo Ventimiglia e dall'altro il Logan di Matt Czuchry. Secondo un utente di TikTok, questo eterno dibattito tra Jess e Logan è contestabile perché "sono in realtà molto al di sotto della media e potrebbero essere la ragione per cui ormai da decenni gli standard per le donne sono così bassi". Intervistato da The Talk, l'attore ha commentato il video in questione esprimendo la sua opinione:

Non dovremmo cercare la perfezione in nulla, che si tratti di relazioni o qualunque cosa possa essere. Quella serie ha attraversato generazioni grazie alla sua natura senza tempo e Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino, che hanno creato lo show, sono artisti straordinari. Penso che Logan avesse i suoi punti di forza e di debolezza, così come Jess e anche Dean, come tutti noi. Penso che la cosa bella di una serie come questa sia avere personaggi che sono imperfetti ma che hanno anche degli aspetti fantastici. Tutti discutono su chi sia il miglior partner per Rory, perché la pensano diversamente in base ai propri punti di forza e di debolezza che potrebbero combaciare. Sono dell'idea che può funzionare finché non puntiamo alla perfezione.