Una mamma per amica incontra La fantastica signora Maisel: Ecco chi apparirà nella stagione 3

I nuovi episodi della serie di successo di Amazon Prime Video sono attesi per il 6 dicembre.

Non è il crossover che probabilmente anche voi aspettavate ma poco ci manca: i personaggi di Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel, le amate serie tv di Amy Sherman-Palladino, si incontreranno nella terza stagione di quest'ultima, disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 6 dicembre.

TVLine riporta che Liza Weil, l'attrice che in Gilmore Girls ha interpretato l'autoritaria e inarrestabile Paris Geller, apparirà a un certo punto durante la terza stagione, con un ruolo da guest star. Sfortunatamente, questo è tutto quello che possiamo sapere al momento.

Impegnata anche sul set della sesta e ultima stagione de Le regole del delitto perfetto, Weil è probabilmente l'attrice di Una mamma per amica che all'inizio del mese, durante un'intervista con il New York Post, Sherman-Palladino ha accennato che sarebbe stata al centro di un mashup in questa stagione. Quindi, niente Lauren Graham per ora, che la stessa ideatrice ha rivelato in un'altra occasione di voler coinvolgere come da sua richiesta.