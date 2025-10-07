Una mamma per amica e il segreto che l'ideatrice non vuole svelare: Chi è il papà del figlio di Rory?

News Serie TV

Quel cliffhanger di Una mamma per amica ci tormenta da quasi dieci anni: chi è il padre del bambino di Rory? Forse lo sappiamo già, ma l'ultima parola spetta alla creatrice Amy Sherman-Palladino. Ecco cosa ha detto di recente.

Sono passati quasi dieci anni da quando Una mamma per amica: Di nuovo insieme, il revival Netflix di Gilmore Girls, si è concluso con uno dei cliffhanger più discussi di sempre. Nell’ultima scena, Rory Gilmore (Alexis Bledel) rivela alla madre Lorelai (Lauren Graham) di essere incinta. Nessun nome, nessun volto, nessuna spiegazione. Solo le famose quattro parole con cui l'ideatrice della serie Amy Sherman-Palladino sapeva di voler concludere la serie da tempo: "Mamma?", "Sì?", "Sono incinta". Negli anni, i fan hanno formulato ogni tipo di teoria (e una, ultimamente, sembra più probabile delle altre). Ma Amy Sherman-Palladino non ha mai voluto confermare nulla. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in occasione del 25° anniversario della serie, ha ribadito che il cliffhanger è stato voluto. E non ha intenzione di sciogliere il mistero.

Una mamma per amica: Chi è il papà del figlio di Rory? Un mistero da quasi dieci anni

Tante le ipotesi che i fan hanno formulato nel corso degli anni. C'è chi ha pensato a Paul, il fidanzato dimenticato da tutti, inclusa la stessa Rory. Altri hanno ipotizzato il misterioso Wookie con cui Rory ha una fugace avventura. I più romantici, invece, hanno sperato in Jess, eterno amore mai dimenticato. Ma la maggior parte ha sempre puntato su Logan Huntzberger, ex fidanzato, amante del revival e importante interesse amoroso nel corso della serie originale. Anche Matt Czuchry, che interpreta Logan, ha raccontato nel 2021 di essere a conoscenza della verità. Gli autori glielo avrebbero detto durante le riprese, ma lui ha scelto di non divulgarlo nel rispetto di un possibile futuro narrativo in evoluzione. Per sua stessa ammissione, se mai ci fosse un sequel, le cose potrebbero cambiare. Per questo ha preferito restare in silenzio.

Amy Sherman-Palladino ha ribadito che quel colpo di scena era pensato da tempo e che, secondo lei, non è tanto importante l'identità del padre (che pure lei conosce) ma il rapporto tra madre e figlia, sempre il punto centrale della serie. La sua intenzione, ha spiegato, non era quella di lasciare i fan nel dubbio per puro gusto, ma di raccontare un passaggio simbolico: la storia che si ripete, il rapporto madre-figlia che si rinnova, un nuovo ciclo che comincia. Per l'autrice non contava chi fosse il padre, ma cosa significasse quella gravidanza nel percorso personale di Rory. Le protagoniste, insomma, dovevano rimanere le ragazze Gilmore.

La teoria più probabile e le dichiarazioni della costumista

Nemmeno il cast ha nascosto un certo disorientamento. Alexis Bledel, interprete di Rory, aveva dichiarato nel 2017 di essere rimasta sorpresa da quel finale. Avrebbe preferito vedere Rory in un momento di successo e realizzazione, dopo tanta fatica, e ha confessato che il colpo di scena finale è stato difficile da digerire. Lauren Graham, volto di Lorelai, ha ammesso di recente che ci ha messo un po' a capire quel finale, ma col tempo ha imparato ad apprezzarlo.

Ma una piccola svolta è arrivata nel 2023, quando Valerie Campbell, costumista del revival, ha pubblicato su TikTok una serie di video in cui spiegava la risposta che avrebbe posto fine al mistero. Campbell ha sostenuto che, a livello di sceneggiatura e tempistiche, l'unico nome possibile è quello di Logan. Se il padre fosse stato Paul, Rory avrebbe già dovuto partorire durante l’episodio "Autunno". Se invece si trattasse del Wookie, Rory avrebbe almeno dovuto mostrare un accenno di pancione. Ma, ha sottolineato la costumista, in nessuna scena è stata prevista o usata una pancia da gravidanza. Non è mai stato chiesto né previsto dal copione. E questo, a suo dire, è un dettaglio molto importante. Secondo lei, Logan è sempre stata l’unica risposta logica e coerente. Anzi, ha anche affermato che la stessa Amy Sherman-Palladino avrebbe detto più volte, fuori dalle interviste ufficiali, che doveva essere "molto, molto, molto ovvio".

Le ultime dichiarazioni di Amy Sherman-Palladino

Ma la showrunner, contattata allora per un commento, aveva scelto la via del silenzio. Nessuna smentita, ma nemmeno una conferma. Oggi, alla domanda se rivelerà mai l’identità del padre, ha risposto con la solita ambiguità che la contraddistingue: "Nel mio cuore so chi è il padre, e so anche chi è il bambino. Ma questa cosa resta nella mia mente". E così, dopo anni di supposizioni, il mistero resta formalmente irrisolto, nonostante indizi sempre più evidenti. Forse Logan è davvero il padre, come suggeriscono la logica e le parole dei membri della produzione. Ma Amy Sherman-Palladino, con il suo stile inconfondibile, sembra voler ricordare ai fan che Una mamma per amica non è mai stata una serie sui "ragazzi di Rory", ma sulla forza di un rapporto madre-figlia.