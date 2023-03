Una mamma per amica: Chi è il papà del figlio di Rory? Finalmente abbiamo una risposta

News Serie TV

La costumista del revival della serie, disponibile su Netflix, ha risposto a una domanda che i fan si fanno fin dal 2016: è tutta una questione di matematica, dice.

Fan di Una mamma per amica, finalmente è stato risolto un mistero che ci tormenta fin dal 2016 quando, nella puntata finale del revival Una mamma per amica: Di nuovo insieme, Rory (Alexis Bledel) rivelava a sua madre Lorelai (Lauren Graham) di essere incinta. 'Chi è il padre del bambino?', ci eravamo chiesti dopo il colpo di scena rimasto a lungo senza spiegazioni. Oggi, con un video postato su TikTok, la costumista del revival Valerie Campbell ha risposto alla domanda facendo un semplice ragionamento.

Una mamma per amica: Ecco chi è il padre del figlio che aspetta Rory

Ma chi erano i "sospettati"? Fondamentalmente tre: Paul, il ragazzo con cui Rory sta insieme nell'episodio Inverno, la sua avventura di una notte con l'uomo vestito da Wookiee di Star Wars che vede nell'episodio Primavera, e infine Logan (Matt Czuchry). Poi c'è anche chi sperava che in fondo potesse essere un altro storico interesse amoroso di Rory, Jess (Milo Ventimiglia). Facendo notare come sia, in fondo, solo una questione di matematica ed escludendo Jess visto che nel revival Rory e Jess non vanno a letto insieme ("l'immacolata concezione non esiste a Stars Hallow", scherza la costumista), Campbell afferma che il papà del figlio di Rory è inequivocabilmente Logan.

Perché Logan è la risposta più ovvia

Se il padre fosse stato Paul, riflette Campbell, Rory avrebbe dovuto già partorire nell'episodio Autunno. Se Rory fosse rimasta incinta in primavera dopo la storia di una notte con l'uomo Wookie, invece, nell'episodio autunno dovrebbe avere avuto quanto meno un accenno di pancia. "Ma non le abbiamo mai fatto indossare una pancia da gravidanza. Questo è molto, molto importante. Non le abbiamo mai dato una pancia e non ci è mai stato detto di darle una pancia", sottolinea la costumista. L'unica scelta ovvia, quindi, è Logan.

Lo stesso Matt Czuchry, c'è da dire, nel 2021 aveva rotto il silenzio sul segreto dietro alle famose "ultime quattro parole" nel finale del revival svelando di essere a conoscenza già da tempo dell'identità del padre del figlio di Rory ma di aver deciso di tenere la bocca chiusa in tutti questi anni. Intervistato da US Weekly, aveva spiegato: "Così, secondo me, non è la sede giusta per dire chi possa o non possa essere. Inoltre, se tornassimo con un sequel, potrebbero cambiare idea. Quindi potrebbe diventare qualcun altro. Questi sono i motivi per cui non ho mai detto quello che mi hanno rivelato sul set".

Il commento della creatrice Amy Sherman-Palladino

Valerie Campbell ha poi affermato che la stessa creatrice della serie, Amy Sherman-Palladino, in più occasioni avrebbe affermato: "'Perché la gente si chiede chi sia il padre?'. Doveva essere molto, molto, molto, molto ovvio'". Da parte sua, Sherman-Palladino non conferma né smentisce le affermazioni della sua collaboratrice e, raggiunta da TVLine, si è limitata ad affermare un semplice "no comment".

Un secondo revival è possibile?

A cadenza regolare si parla sempre della possibilità di un secondo revival di Una mamma per amica. Sherman-Palladino si è dimostrata aperta al progetto, pur riconoscendo gli innumerevoli ostacoli che lo impedirebbero (in primis gli altri impegni degli attori). "La cosa bella delle famiglie è che c'è sempre una storia da raccontare. Una mamma per amica non è come una serie con i mostri o sugli alieni. E neppure qualcosa tipo 'abbiamo scoperto chi ha ucciso Laura Palmer ed è finita'", aveva osservato Sherman-Palladino. "Non ci sarà mai una chiusura tra Lorelai ed Emily. Mai. E più Rory diventa adulta e più trova la sua strada e costruisce la sua vita - ricordiamo che potenzialmente starebbe per avere un bambino - e più entra in conflitto con Lorelai. Il conflitto, la storia e il viaggio non sono un problema", aveva dichiarato la creatrice a TVLine.