Una mamma per amica compie 22 anni: Messaggi d'affetto di Melissa McCarthy per Lauren Graham

News Serie TV

L'attrice ha condiviso momenti passati ed elogi in alcuni post su Instagram.

Oggi vi faremo sentire un po' vecchi: sono passati 22 anni da quando Gilmore Girls, la serie di Amy Sherman-Palladino in Italia anche conosciuta con il titolo Una mamma per amica, esordì sull'allora The WB conquistando in poco tempo due generazioni. Ancora oggi, con le sue repliche, è una presenza pressoché fissa nei palinsesti di mezzo mondo e, spero di non essere il solo, soprattutto in questo periodo dell'anno mi riesce difficile soffermarmi sull'immagine di Stars Hollow immersa nei colori dell'autunno mentre Carole King canta Where You Lead in sottofondo senza avere un magone per tempi che sono andati e non torneranno più.

Senz'altro, almeno nella giornata di mercoledì, deve averlo avuto anche Melissa McCarthy, che abbiamo visto vestire i panni di Sookie, la migliore amica e collega di Lorelai, in tutte e sette le stagioni della serie, fino al 2007, e solo brevemente nel revival di Netflix del 2016 Una mamma per amica: Di nuovo insieme, perché ha preso in mano Instagram per celebrare l'anniversario e tessere anche le lodi dell'ex co-star Lauren Graham.

Una mamma per amica: I messaggi di Melissa McCarthy per il 22° anniversario

"Buona stagione di Stars Hollow a tutti quelli che festeggiano!! Com'è andata 22 anni fa?!", ha scritto l'attrice condividendo un vecchio scatto in cui lei e Graham si abbracciano sorridendo. In un altro in cui entrambe siedono al bancone del Luke's, ha aggiunto: "Non ho idea di come Lauren Graham abbia fatto a dire tutte quelle parole: è stata fantastica!!". E ancora: "Ricordo che qualcuno (a caso) disse che l'accento francese di Yanic [Truesdale] era terribile. Ridemmo così tanto. Parlava inglese solo da 10 mesi. Aveva parlato SOLTANTO francese per tutta la vita. Oh, gente. Inoltre, non avevo idea di essere così bassa!".

C'è ancora speranza per un nuovo ritorno in tv?

L'ultima volta che Sherman-Palladino (in questo momento impegnata dietro le quinte della quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel) ha parlato della possibilità di una seconda stagione di Una mamma per amica: Di nuovo insieme, nell'ottore del 2020, aveva detto fiduciosa: "La cosa straordinaria delle famiglie è che c'è sempre una storia da raccontare. Gilmore Girls non è come un franchise onnipresente o 'Gli alieni sono arrivati in città!' o 'Abbiamo finalmente scoperto chi ha ucciso Laura Palmer ed è finita'. Non ci sarà mai una fine tra Lorelai ed Emily. Mai. E più Rory cresce e più trova la propria strada e ha la propria vita - e potenzialmente un bambino - più sarà in conflitto con Lorelai. Conflitto, storia e viaggio non sono un problema".

Dunque, qual è il problema? "Non c'è alcun ostacolo se non vite e persone che fanno altre cose", aveva aggiunto la sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Di nuovo insieme "è stato uno di quei momenti frutto del destino in cui ci siamo guardati e detti: 'Okay, prendiamoci un paio di mesi e stiamo insieme e ricordiamoci perché siamo pazzi uno dell'altro'. Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Credo sinceramente che se il momento sarà quello giusto e le ragazze saranno dove dovranno essere nelle loro vite", potrebbe succedere.